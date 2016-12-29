(Geniş haber) - D-100'e vinç devrildi; beton kamyonu bu kez faciayı önledi



Özgür ALTUNCU - Ersan SAN- Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de yol çalışmasında kullanılan vinç, D-100 karayoluna devrildi. Saat 08:30'da trafiğin yoğun olduğu bir anda gerçekleşen olayda büyük bir mucize yaşandı. Fırtınanın etkisiyle vinç, beton pompalası taşıyan kamyonun üzerine devrildi. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki vinci adeta havada tutan kamyon sayesinde etraftaki küçük araçlar ezilmekten kurtuldu. Bu sayede yaralanan da olmadı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Akgün de yaşanan mucizeye vurgu yaparak, "Kamyon büyük bir faciayı önledi" dedi.

İKİSİ DE AYNI İNŞAATTAN

Beton pompalama kamyonunun da devrilen vincin kullandığı Büyükçekmece D-100 Karayolu Kuzey Güney Yanyol Yapımı ve Köprülerin Yenileme İnşaatı'na geldiği öğrenildi. Kamyonun şoförü Metin Gür, olayın nasıl olduğunu anlayamadığını söyleyerek, " Birden bir kütürdü geldi. Araba birden durdu" dedi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Olay nedeniyle trafik Büyükçekmece-Beylikdüzü yönünde uzun süre kapalı kaldı. Araçlar kontak kapattı. Vinç yolu boylu boyunca kapattığı ve rüzgarla birlikte tehlike arz etmeye devam ettiği için vatandaşların yaya olarak da geçişine izin verilmedi. Polis araçlarından anonslar yapıldı. İkiye bölünen vinç yine olay yerine getirilen seyyar vinçlerle yaklaşık 2 saati bulan çalışmanın ardından kaldırılabildi. Vincin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.



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