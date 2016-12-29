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Göztepe'den Bilal seferi

29 Aralık 2016 12:02

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de devreyi 31 puanla lider tamamlayan Göztepe, transferde hız kesmiyor. İsviçre'nin FC Will takımında görev yapan orta saha oyuncusu Murat Akın'la

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de devreyi 31 puanla lider tamamlayan Göztepe, transferde hız kesmiyor. İsviçre'nin FC Will takımında görev yapan orta saha oyuncusu Murat Akın'la her konuda anlaşan sarı kırmızılıların Eskişehirsporlu sol bek Bilal Aziz Özer'in de işini bitirdiği belirtildi.
Sezon başında Osmanlıspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyu çok istemesine rağmen kadrosuna katamayan Göztepe'nin bu kez mutlu sona yakın olduğu ifade edildi. Bu sezon TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Eskişehirspor'la 5 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyen 32 yaşındaki Bilal'in de daha fazla forma şansı bulmak için Göztepe'ye evet dediği ve kulübüyle sözleşmesini karşılıklı feshetmeye hazırlandığı vurgulandı.
Göztepe, Bilal Aziz transferinde aksilik yaşaması halinde de alternatifini de hazırladı. Mutlaka bir sol bek takviyesi yapacak Göztepe, Medipol Başakşehirli Alparslan Erdem'i de listesinde tuttuğu ifade edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un Bilal Aziz'de ısrarcı olduğu bildirilirken bir de kanat oyuncusu istediği ortaya çıktı. Futbolculuk kariyerine Almanya'nın Schalke 04 takımında başlayan Lübnan doğumlu Türk futbolcu Bilal, Osnabrück, Kayserispor, Anadolu Selçukspor, Konyaspor, Kayseri Erciyesspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'da oynadı. Türkiye'de 42 Süper Lig, 85 TFF 1'inci Lig ve 14 2'nci Lig müsabakasına çıkan Bilal Aziz, 11 gol atmayı başardı.
İZMİR'DE SERİ BOZULDU
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'e evinde 2-0 yenilen Göztepe bu sezon ilk kez İzmir'de mağlubiyet yüzü gördü. Ligde ve kupada sahasında oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı kırmızılıların serisi Medipol Başakşehir maçıyla sona erdi. Teknik direktör Okan Buruk, Medipol Başakşehir'in çok güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Deplasmanda 6-2 yenildiğimiz rakibimize sahamızda da mağlup olmak bizi üzdü. Ancak TFF 1'inci Lig'in lideriyizi ve kupada da gruptan çıkma şansımız var. Bu yenilgilerden gerekli dersleri çıkaracağız" diye konuştu.
Medipol Başakşehir deknik direktörü Abdullah Avcı da maç sonu yaptığı açıklamada Göztepe'ye ve Okan Buruk'a övgüler yağdırdı. Avcı, "Okan Buruk benim kardeşim. Çok iyi bir takım kurmuş. Göztepe bu sezonu zirvede tamamlar" dedi.

FOTOĞRAF

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