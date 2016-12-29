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(ÖZEL) FIRTINA FSM'DE RÖMORK DEVİRDİ

29 Aralık 2016 12:01

 

 

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Yaşar KAÇMAZ - Hasan KAÇMAZ- / İstanbul DHA

Fırtına nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde bir otomobile bağlı römork savrularak yan yattı. Römork karayolları ve polis ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

İstanbul'da fırtına nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde, Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle FSM'de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-FSM'de devrilen römork

-Yağmurdan detay

-Aracın kaldırılması

-Muhabir anonsu

-Araç sürücüsü ile röp

-Genel ve detaylar

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