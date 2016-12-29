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Kur'an kursunda istismarda bulunan öğretmene 23 yıl hapis istendi

29 Aralık 2016 12:00


Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Pendik'te bir dernekte gönüllü Kur'an öğretmenliği yapan 32 yaşındaki O.B., 11 yaşındaki erkek öğrencisi P.E.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklu olarak yargılandığı davaya başlandı. P.E.'nin annesi C.E., ifadesinde oğlunun eve geldikten sonra kendisine, "Bu nasıl bir hoca, tam bir sapık" dediğini anlattı. Savcı ilk duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasında sanığın 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık O.B.(32), mağdur P.E. (11), mağdur P.E.'nin babası D.E. ile tarafların avukatları ve psikolog hazır bulundu.
DURUŞMA KAPALI YAPILDI
Mahkeme heyeti, dosyanın içeriğini gerekçe göstererek duruşmanın kapalı yapılmasına oybirliği ile karar verdi. Bu karar üzerine duruşma salonu boşaltıldı. Duruşmada sadece taraflar hazır bulundu.
Sorgusunda, Pendik'te bir derneğe bağlı olarak gönüllü Kur'an kursu verdiğini söyleyen sanık O.B., mağdur P.E.'ye geçen yıl bir süre Kur'an dersi verdiğini söyledi. Mağdur P.E.'nin babasının çıkardıkları dergiyi sattığını, olay günü P.E.'nin dergiyi almak için derneğe geldiğini söyleyen O.B., mağdurun temizlik için kendisine yardım ettiğini, ona cinsel sarkıntılıkta bulunmadığını söyledi.
MAĞDURUN İFADESİ SANIK SALONDAN ÇIKARILDIKTAN SONRA ALINDI
Mahkeme, P.E.'nin rahat ifade verebilmesi için sanık O.B.'yi duruşma salonundan çıkardı. O.B.'nin salondan çıkarılması ile ifadesi alınan P.E., sanığın kendisine yönelik eylemlerini detaylı bir şekilde anlattı.
Mağdur P.E.'nin babası D.E., oğlunun kursa gitmesi nedeni ile sanığı tanıdığını, ondan şikayetçi olduğunu belirterek, olaydan sonra oğlunun durgunlaştığını söyledi. Oğluna durgunluğun nedenini sorduğunu belirten D.E., "Önce çekindi. Israr edince sanığın yaptığı şeyleri üstü kapalı anlattı. Sanığı aradım, onunla parkta buluştum. Oğlumun iftira attığını söyledi. Biraz bağırdım ona, sonra da olayı polise intikal ettirdim. Şikayetçiyim" dedi.
'BU NASIL HOCA, TAM BİR SAPIK'
P.E.'nin annesi C.E ise oğlunun olaydan sonra eve geldiğini belirterek, "Eve geldikten sonra elindeki dergileri fırlatarak, 'Bu nasıl bir hoca, tam bir sapık' dedi. Sanığın yaptıklarını anlattı. Eşim gelince de ona durumu anlattım. Eşim sanığı arayarak onunla buluştu" dedi.
SAVCI 23 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ
Duruşma savcısı Murat Yerdeyatar esas hakkındaki mütalaasında, mağdurun 15 yaşından küçük olduğunu hatırlatarak, sanığın, "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 8 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık O.B.'nin Pendik'te bir dernekte Kur'an öğretmenliği yaptığı, mağdur P.E.'ye geçen yıl din dersi verdiği belirtiliyor. O.B.'nin 18 Eylül 2016 tarihinde abone oldukları dergiyi almak için derneğe gelen P.E.'ye cinsel istismarda bulunduğu belirtilen iddianamede, olaydan sonra tutuklanan O.B.'nin "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

 

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