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Annesinin mezarına vasiyeti üzerine diktiği ağacı kestiler

29 Aralık 2016 12:07

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da öğretmen Tamer Atakan, annesinin mezarı başına 15 yıl önce vasiyeti üzerine diktiği ağacın kendisine haber verilmeden kesilmesine tepki

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da öğretmen Tamer Atakan, annesinin mezarı başına 15 yıl önce vasiyeti üzerine diktiği ağacın kendisine haber verilmeden kesilmesine tepki gösterdi.
Antalya'da matematik öğretmeni Tamer Atakan, 2000 yılında vefat eden annesi Yaşar Kuş'un vasiyeti üzerine Uncalı Mezarlığı'ndaki mezarının başına fidan dikti. Geçen hafta annesinin mezarını ziyaret eden Atakan, 10 metre yüksekliğe kadar ulaşan ağacın kesildiğini gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne ağacın kesilme nedenini soran Atakan'a yetkililer, kuruduğu için kesildiğini söyledi.
AĞAÇ KÖKÜNE 'İŞKENCE'
Bu ağacı annesinin vasiyeti üzerine diktiğini belirten Tamer Atakan, mezarı ziyarete geldiğinde ağacın kesilmiş olduğunu gördüğünü belirterek şöyle dedi:
"Ağaç o kadar dipten kesilmiş ki kesildiğini sonradan fark ettim. Bir de kesilen ağacın kökünü dilimlemişler. Adeta ağaca işkence etmişler. Mezarlık müdürü kuruyan ağaçları kestiklerini söyledi. 15 yıllık eğaç nasıl kurur. Şikayet etmek istedim ama kimi kime şikayet edeceksiniz."
KURUYAN 50 AĞACI KESTİK
Mezarlık yetkilileri ise bu yılki kuraklıkta mezarlıktaki bazı ağaçların kuruduğunu söyledi. Kuruyan ağaçları fırtınada mezarlara zarar verme ihtimali nedeniyle kestiklerini belirten yetkililer, kesmeden önce ağaçları fotoğrafladıklarını kaydetti. 50'ye yakın ağacı bu nedenle kestiklerini anlatan yetkililer, "Ağacın kökünü dilimlememizin nedeni ise, kök yaşamaya devam ederse mezarlığın başka yerlerini patlatıyor. Her ihtimale karşı bu yöntemi kullanıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

 

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