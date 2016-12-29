Best Balıkesir konuğu Yeşilgiresun Belediyespor

İZMİR, (DHA)- SPOR Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı 12 maçta1 galibiyet alan Best Balıkesir, yarın yılın son sınavında Yeşilgiresun Belediyespor'u ağırlayacak.
İZMİR, (DHA)- SPOR Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı 12 maçta1 galibiyet alan Best Balıkesir, yarın yılın son sınavında Yeşilgiresun Belediyespor'u ağırlayacak.
Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları pota arkası 10, diğer tribünler 15 TL olarak açıklandı. Best Balıkesir'de Muratbey Uşak maçında aldığı cezası süren Antrenör Hakan Demir, bu karşılaşmada da benche giremeyecek. Konuk Yeşilgiresun, 6 galibiyet, 6 mağlubiyeti bulunuyor.