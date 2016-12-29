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Kar, hem eğlence hem de çile oldu

29 Aralık 2016 13:43

Osman Nuri BOYACI-Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de dün başlayan kar yağışı, başta yüksek kesimler olmak üzere kent merkezinde etkili oldu. Yaklaşık 20 santimetreyi bulan

Osman Nuri BOYACI-Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de dün başlayan kar yağışı, başta yüksek kesimler olmak üzere kent merkezinde etkili oldu. Yaklaşık 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı karayollarında sürücülere, çile yaratırken, çocuklara ise eğlence oldu. Kar yağışı nedeniyle Sarayköy İlçesi hariç bütün okullar 1 günlük tatil edildi.
Kent merkezinde dün başlayan, etkisini gece de sürdüren kar yağışı özellikle karayollarında sürücüler için çileye dönüştü. Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkii'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle zincirsiz araçların çıkışana izin verilmedi. Sabah etkisini yitiren kar yağışının ardından gece boyunca karayolları ekipleri, yolda kar küreme çalışması yaptı. Yolda yer yer yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de 50 metreye kadar düştü. Denizli çıkışındaki Bağbaşı Mahallesi'nde bekletilen ağır tonajlı araçlar ve TIR'lar, polisler tarafından kontrollü olarak salındı. Gece boyunca bekleyen sürücüler, TIR'ların önüne kardan adam yaptı.
Çameli'nin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Kar yağışı çocuklara da eğlence oldu. Özellikle Çamlık Mesireliğine aileleriyle birlikte giden çocuklar, birbirlerine kartopu atıp, kardan adam yaptı. Karın üzerinde kayıp, tadını çıkardı. Kar yağışı nedeniyle Sarayköy İlçesi hariç bütün okullar bugün olmak üzere bir günlük tatil edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale ve Merkezefendi belediye ekipleri de kaldırımlarda biriken karları temizleme çalışmasına devam ediyor.
"YOLLAR AÇIK, OTOBÜSLER ÜCRETSİZ"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekiplerinin seferberlik başlattığını, 19 ilçe ve kent merkezinde kapalı yol olmadığını söyledi. Kar yağışı nedeniyle trafiğin olumsuz etkilenmemesi için vatandaşları özel otomobillerini kullanmamalarını isteyen Zolan, belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet verdiğini belirtti.
Buldan, Serinhisar, Honaz ve Çameli ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde küçük sıkıntıların yaşandığını, ekiplerin çalışmalarıyla bu sıkıntıları giderdiğini söyleyen Zolan, vatandaşlardan trafiğin aksamaması için özel araçlarını kullanmamalarını istedi. Zolan, "Bugün tüm belediye otobüslerini ücretsiz yaptık. Vatandaşlarımız otobüslerimizden yararlanabilir. Kar lastiği olmayan araçların yollarda kaymalar nedeniyle trafik akışını olumsuz etkilemesini istemiyoruz. Ayrıca buzlanmaların önlenmesi için vatandaşlarımızın evlerinin önlerini temizlerlerse kendileri için de çok iyi olur" dedi.
Zolan, belediye ekiplerinin yollarda kar temizleme çalışmalarını yerinde izledi, çevredekilerle kartopu oynadı.

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