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Manisaspor'da transfer yok

29 Aralık 2016 15:08

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 12 puanla düşme hattında tamamlayan Manisaspor, transfer yasağını kaldırmak için para bulamadı.

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 12 puanla düşme hattında tamamlayan Manisaspor, transfer yasağını kaldırmak için para bulamadı.
siyah beyazlılarda Başkan Abdullah Mergen, Ankara'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Eski futbolculardan Gökhan Dinçer, Erdi Öner, Barbaros Barut, Bayram Olgun ve Onur Sağlam'ın alacaklarının kesinleştiği, bu futbolculara ödeme yapmadan transfer yasağını kaldıramayacak Manisaspor'da mevcut kadrodan alacakları için Federasyon'a başvuran Ozan Sol, Bahattin Köse, Timur Karagülmez ve Nuri Terliksiz de paraları 12 Ocak'a kadar ödenmezse serbest kalacak.
Alacaklı eski futbolcularla temas kurarak bir miktar ödeme yapma teklifinde bulunduklarını belirten Abdullah Mergen, "Teklifimize yanaşmadılar. Transfer yapamayacağız" dedi.
Tarık Almış Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar ve kaptan Nuri'yle görüşen Mergen, takım ve teknik heyete bir miktar ödeme yaptı.
Federasyon'a başvuran oyuncularla ilgili de konuşan Başkan Mergen, "Alacaklı olan oyuncularımız var. Transferde serbest kalma veya devam etme gibi karar tamamen onlarda. Bize yola birlikte devam etme sözü verdiler" diye konuştu. Mergen, yarın Antalya'da başlayıp 8 Ocak'a kadar sürecek kampa da katılacak.

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