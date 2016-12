DHA YURT BÜLTENİ-8

(yeniden)

(yeniden)



1)MERSİN SEL ALTINDA, OKULLAR TATİL EDİLDİ (4)

SEL SULARINA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'in merkez Toroslar İlçesi'nde, sele kapılan 1 kadın hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yalınayak Mahallesi'nde, 30-35 yaşlarında bir kadının sel sularına kapıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olayın olduğu yerde inceleme yapan ve sel sularının gidiş yönünü takip eden polis, talihsiz kadının cesedini yaklaşık 600 metre ileride Güneş Mahallesi'nde bir ağaca takılmış halde buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis, genç kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

HORTUM KORKUTTTU

Yağış ve fırtınanın devam ettiği kentte sahile yakın yerde denizde çıkan hortum korkuttu. Sahile yakın yerde çıkan hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.

BAKAN ELVAN: SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Erzurum ziyaretinde Mersin'deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan yağış nedeni ile ilde seferberlik başlatıldığını belirten Elvan, şunları söyledi:



"Maalesef Mersin'de bir doğa felaketi karşı karşıyayız. Başta sayın Valimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm araç gereçleriyle seferber edilmiş durumda. Yoğun bir çalışma içerisinde arkadaşlarımız. Yakından takip ediyoruz ve gerekli önlemleri de alıyoruz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Mustafa İNSAN-İbrahim MAŞE -MERSİN/DHA



=======================================================

2)ÇANAKKALE- İZMİR KARAYOLU 4 SAAT KAPALI KALDI

ÇANAKKALE-İzmir Karayolu'nun Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu Beldesi yakınlarındaki Nusratlı rampalarında, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, yolun kayganlaşması üzerine, 4 saat süreyle ulaşıma kapalı kaldı.

Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesi yakınlarındaki Nusratlı rampalarında, yüksek tonajlı araçların buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıkması üzerine, İzmir- Çanakkale Karayolu, bugün saat 07.00'den 11.00'e kadar ulaşıma kapalı kaldı. Bazı araçlar Küçükkuyu çıkışında beklerken, uyarıları dikkate almayan sürücüler nedeniyle Aynalıçeşme Mevkii'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Karayollarına ait ekiplerin yolu açması üzerine ulaşım 4 saat sonra normale döndü.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Kar nedeniyle kapanan yoldan ve oluşan uzun kuyruktan görüntü.



(Haber- Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

=================================================

3)BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN MÜHENDİSİ DENİZ POLİSİ KURTARDI

ANTALYA'da yüzerek denizde açıldıktan sonra geri dönemeyen emekli kimya mühendisi 67 yaşındaki Mehmet Uçan'ı, deniz polisi kurtardı. Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, öğle saatlerinde Konyaaltı Beachpark 1 No'lu plajda meydana geldi. Bir grup arkadaşı ile plaja gelen emekli kimya mühendisi Mehmet Uçan, denizde açıldı. Yaklaşık 150 metre yüzen Uçan, dönmek istemesine rağmen başarılı olamadı. Uçan'ı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dalgalar arasında yer alan dubaya tutunan Uçan, deniz polisinin gelmesini bekledi. Uçan, yanına gelen deniz polisi tarafından bota alınarak Yat Limanı'na çıkartıldı. Burada kendini bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Mehmet Uçan'ın, üşüdüğü gözlendi. Her zaman aynı yerde yüzdüğünü belirten Uçan, "Dalgalar yüzünden dönemedim. Şansımız varmış ki polis gelip kurtardı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



---------------------------

-Polis botunun yat limanına gelişi



-Mehmet Ucan bottan alınıp ambulansa bindirilmesi



-Mehmet Ucan muayene sonrası



-Elbiselerini giymesi



-RÖP: Mehmet Ucan



-Detaylar



85 /// 2.41



HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

=========================================================

4)TROL TEKNESİNİN ZOR ANLARI

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi açıklarından limana seyir halinde olan trol teknesinin dev dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin, gün içinde saatteki hızını 110 kilometre olarak ölçtüğü poyraz fırtınasının yarattığı olumsuzluklardan bir tanesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Nereden geldiği bilinmeyen ancak fırtına nedeniyle Bozcaada Limanı'na sığınmak için yol alan trol teknesi, dev dalgalar arasında küçük bir balıkçı kayığı gibi sallandı. Yol almakta zorlanan ve dev dalgalarla boğuşan trol teknesi, güç de olsa Bozcaada Limanı'na ulaşmayı başardı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Trol teknesinin dev dalgalar arasında çekilmiş cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)



======================================================

5))YALOVA'DA KARAYOLLARI EKİPLERİ KAR NEDENİYLE ‘ALARMDA

YALOVA’nın Süpürgelik Mevkii’nde karayolları ekipleri yolun trafiğe kapanmaması için seferber oldu.



istanbul'a kara yolu ulaşımını sağlayan, Yalova'nın en yüksek geçiş noktalarından biri olan Süpürgelik mevkiinde kar etkili oluyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü Süpürgelikte Karayolları ekipleri 24 saat görev esasına göre tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.



Yalova’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler ‘alarm haline getirildi. Süpürgelik Mevkii’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü 147 Şube Şefliği ekipleri, Yalova-Bursa Karayolu’nun trafiği açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat esasına göre ekipte 40 personel, 7 bıçaklı kar mücadele kamyonu çalışma yapıyor.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Kar küreme çalışmaları



-Karayolu görüntüsü

boyut: 38 mb) (süre:1.11dk)



Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,DHA

=======================================================

6)DONAN ABANT GÖLÜ KARLA KAPLANDI

BOLU Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, donan göl de karla kaplandı.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk etkili oldu. Son yağan kar ile birlikte kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Göl çevresinde bulunan piknik masaları, iskeleler kara gömüldü. Gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen soğuk nedeniyle otellerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Göl de tamamen donarken, buzun üzeri karla kaplandı. Tatilciler, soğuk havaya rağmen göl etrafında kar üzerinde yürüyüşe çıkıp faytonlarla tur attı. Tatilciler, Abant manzarasında bol bol fotoğraf çekti.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Faytondan görüntü



-Karlara gömülü piknik alanları



-Donan gölden görüntü



Dosya adı:blabantkar



SÜRE:(01.30 DK) BOYUT:( 48 MB)

(Haber-Kamera:Mutlu YUCA/BOLU(DHA)

=======================================================

BURDUR'DA KAR YAĞIŞI (EK)



7)HAYVANLAR İÇİN YEM BIRAKILDI

Burdur'da yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için doğaya yem bırakıldı. Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, hayvanların besleme noktaları başta olmak üzere çeşitli noktalara yem konuldu.



Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, "Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları belki de en çok sokak hayvanlarını etkiliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından şehrin belli noktalarına sokak hayvanları için yem bırakıldı. Kuşlar için de Tefenni yolu üzerine uygun noktalara ekmek bırakıldı. Kar yağışının yoğun olduğu ve olumsuz hava şartları devam ettiği sürece belirli periyotlarla sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü



----------------------



- Beslenme noktaları



- Yol kenarlıan yem bırakılmasından detay,

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

======================================================

8)GEMİDEN KAÇAN ANGUS 2 SAATE YAKALANDI

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’ndeki Çelebi Limanı’na Uruguay’dan getirilen anguslardan biri yükleme sırasında iskeleye düşünce kaçtı. Ürken ve kent merkezine doğru kaçan danayı yakalamak için seferber olan polis ve Bandırma Belediyesi zabıta ekibi 2 saatlik kovalamaca sonrası danayı yakaladı.



Uruguay’dan yüklediği besilik angus cinsi 11 bin 907 sığırı getiren, 204 metre uzunluğunda Bahama bandıralı 36 bin 387 grostonluk 'Bader 111' adlı özel hayvan yük gemisi iki gün önce Bandırma Çelebi Limanı’nı açıklarına geldi. 3 römorkör yardımıyla güçlükle limana yanaştırılan dev gemiden kamyonlara bindirilen besilik hayvanlar bölgedeki illere sevk edilmeye başlandı. Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen besilik hayvanlardan biri kamyonlara yüklenirken, iskeleye düştü. Ürken ve kent merkezine doğru kaçan danayı yakalamak için polis ve Bandırma Belediyesi zabıta ekibi adeta seferber oldu. Kovalamaca sırasında kent merkezine gitmesi engellenen hayvan Erdek ilçesinden kente giriş yolundan Paşa Konak Mahallesi’ne doğru kaçmaya başladı. Bu sırada trafik sık sık kesildi. Belediye veterineri tarafından 2 uyuşturucu iğne vurulmasına rağmen bir türlü yakalanamayan dana, 2 saat sonunda yorgun düştü ve girdiği bahçeli bir evde yakalanarak yeniden sevk edilmek üzere kaçtığı limandaki kamyona yüklendi.

Görüntü Dökümü



---------------------------



Angus gemisi gece ve gündüz



Angus taşıyan kamyon



Kaçan angus



Karnında uyuşturucu iğneyle kaçıyor



Trafikte angus



detay



Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)-

SÜRE 00.31 saniye

BOYUT 34 mb

=======================================================

9)DİREKSİYONDA BAYILAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ, BORDÜRLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

ADANA'da sürücüsü seyir halindeyken direksiyon başında baygınlık geçiren belediye otobüsü, 12 yolcusuyla karşı şeride geçerek yol kenarında yığılı bordür taşlarına çarparak durabildi. Kazada 35 yaşındaki şoför Yüksel C., başından yaralandı.



Kaza saat 13.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Havutlu Mahallesi'nden geçen Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine 12 yolcusuyla giden 01 B 0814 plakalı belediye otobüsünün sürücüsü Yüksel C., seyir halindeyken baygınlık geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Yüksel C., karşı şeride geçerek yol kenarında yığılı bordür taşlarına çarparak durabildi. Sürücü Yüksel C., başından yaralanırken, otobüsteki 12 yolcu, yara almadan kurtuldu. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyleyen Sürücü Yüksel C., "Kaza, nasıl oldu hatırlamıyorum. Havutlu'dan hareket ettiğimi hatırlıyorum, sonrasını anımsamıyorum" dedi. Yaralı şoför, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Yol kenarında yığılı bordür taşlarına çarpmış belediye otobüsünden görüntüler



- Olay yerindeki kalabalık ve polis ekibi



- Kafasından yara almış belediye şoförünün konuşması



- Bir vatandaşın olayı anlatması



- Şoförün otobüsün içinde görüntüsü



- Şoför koltuğu ve kırık ön camdan görüntüler



- Otobüsün parçalanmış ön ve arka lastiğinden görüntü



- Otobüsten genel görüntü



- Şoförün direksiyon başında görüntüsü



- Şoförün otobüsün etrafa saçılan parçalarını taşıması



SÜRE: 01'53"BOYUT: 212 MB



Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)



=======================================================

10)ALEVLER, BERGAMA'DA İKİ EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

İZMİR'in Bergama ilçesinde tarihi arastanın yakınındaki bir evde çıkan ve bitişikteki diğer eve de sıçrayan yangın korkuttu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evler kullanılmaz hale geldi.



Barbaros Mahallesi, Yılanlı Sokak'taki İsmail Demir'e ait tek katlı müstakil evde, bugün saat 11.30 sıralarında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların ilk müdahaleyi yaptığı alevler kısa sürede bitişikteki Selahattin Çimen'e ait eve de sıçradı. Söndürme çalışmalarına Kınık ilçesinden gelen itfaiye ekipleri ile İZSU'nun vidanjörleri de destek verdi. Yangın su sıkılarak yaklaşık 1 saatte güçlükle söndürülürken, iki ev kullanılmaz hale geldi. Her iki evdekilerinde yangını farkederek dışarı çıkmaları olası can kaybını önledi. Yangının başladığı evde yaşadığı öğrenilen Ümmühan Demir, söndürme çalışmalarını izlerken sinir krizi geçirince, hastaneye kaldırıldı. CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını izleyip, yangın hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü



-------------------------



-Söndürme çalışmalarından görüntü



-Yanan evlerin içeriden ve dışarıdan görüntüleri



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir) (DHA)

=======================================================



11)ALANYA'DA FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN 22 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ndeki (ALKÜ) yapılanmasına yönelik operasyonda daha önce açığa alınan 3'ü kadın, 22 öğretim görevlisi ve okutman, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 13 Aralık'ta ikametlerinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliyeye getirildi. Şüphelilerin 17- 25 Aralık sürecinden sonra örgüt kontrolündeki bankaya para yatırmaya devam ettiği, örgütte ait yurtdışı eğitim kurumlarını ziyaret ederek, eğitim verdikleri öne sürüldü.

Görüntü Dökümü



-----------------



-Adliye binasından genel görüntü



-Polisin adliye önünde önlem almasından görüntü



-Polisin şüphelilerin dosyalarını adliyeye getirişi



-Şüphelilerin polis nezaretinde adliyeye sokulmasından görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)



=======================================================

12)OTOMOBİLİN YAYA ÇARPMASI GÜVENLİK KAMERASINDA



ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde 70 yaşındaki Nazım Kardaş, yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, saat 07.30 sıralarında Sarıkorkmaz Mahallesi Yeşiltepe Sokak’taki Cevizler Kavşağı’nda meydana geldi. Kepez Mahallesi’nden kent merkezine giden Ali Osman Erdoğan yönetimindeki 67 LD 015 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığı sırada yolun karşısına geçen Nazım Kardaş' a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen Nazım Kardaş ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kardaş, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu belirlenen Nazım Kardaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü Ali Osman Erdoğan ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü



--------------------------------------------



-Akan trafik



-Nazım Kardaş'ın yolun karşısına geçmeye çalışması



-Otomobilin Nazım Kardaş' a çarpması ve sürüklenmesi



-Çevredeki vatandaşların koşması



-Kaza yerinden detaylar



Dosya adı: ergyayayacarpti



Süre: (02.04) Boyut: (63 MB)



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

=======================================================

13)BERGAMA'DA 'ŞAHANE DÜĞÜN' KAPALI GİŞE OYNANDI

İZMİR'in Bergama İlçesi'ndeki Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) sahne alan İzmir Devlet Tiyatrosu, 'Şahane Düğün' adlı oyunu kapalı gişe oynadı.İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından bu sezon 5'inci prömiyer oyunu olarak sahnelenen 'Şahane Düğün', Bergama'da tiyatro severler ile buluştu. Günler öncesinden biletleri satılan oyun için salonda boş yer kalmadı. İngiliz sanatçı Robin Hawton tarafından kaleme alınan, Özcan Özer'in Türkçe'ye çevirdiği ve 'doğru insanı bulma' esprisi üzerine kurulu romantik komediyi, usta yönetmen Metin Oyman yönetti. Bergamalıların kahkahalarını tutamadığı bir dizi komik olayın ustaca kurgulandığı oyunun dekor tasarımı Suar Seylan, kostüm tasarımı Yıldız İpekoğlu, ışık tasarımı Zeki Kayar tarafından yapıldı. Oyun, Işın Karakan, Serkan Kunter, Mustafa Şen, Ceylan Gölçek, Güldeniz Türküstün ve Berfu Yargücü Kalay tarafından oynandı.

2 AYDA 11 OYUN 7000 SEYİRCİ

Bergama Kültür Merkezi BerKM'de İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 'Şahane Düğün' adlı oyunuyla birlikte Kasım ayından bu yana 11 Tiyatro oyunu, 20 seans halinde sergilendi. Sergilenen oyunları 7000 tiyatro sever izledi.

Görüntü Dökümü



--------------------------------------------



- Bergama Kültür Merkezi'nde sergilenen oyunun sahne ve seyirci görüntü



Haber- Kamere: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), (DHA)

=======================================================

14)YENİ İNTERNET DOLANDIRICILIĞINA KARŞI POLİS UYARISI

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda internet üzerinden dolandırıcılık olaylarının artması üzerine vatandaşları uyardı.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce hazırlatılan "İnanmayın! Bilgisayarını 10 saat açık tut, para kazan" başlıklı el broşürü ve afişler kentin değişik noktalarında dağıtıldı. Sokaktaki insanlarla görüşen polisler, ülkede 'Kairos' adıyla yeni bir akım başladığını, bu uygulamanın dolandırıcılık riski taşıdığını anlattı. Kairos sisteminde mağdur olunmaması için vatandaşları uyaran emniyet görevlileri, şu açıklamayı yaptı:



"Sisteme üye olan kullanıcıların bilgisayarlarının yönetimini başkalarının idarelerine bırakmaları kritik riskler oluşturmaktadır. Kiralanan depo alanlarında saklanıldığı iddia edilen verilerin ne olduğu bilinmediğinden kullanıcılar için tehdit oluşturmaktadır. Saklanıldığı iddia edilen bu verilerin çocuk pornografisi, şirketlere ait özel verilerin saklanması, terör örgütlerine ait dokümanlar vs. olabilmektedir. Verilerin suç teşkil edebileceği ihtimaline karşı hard disklerini kiraya veren kullanıcılar hukuki yönden sorumluluk altına girmektedirler. Belirtilen sistemin "Titan", "Saadet Zinciri" ve benzeri şeklinde para toplamaya yönelik olması halinde ise hard disklerini kiraya veren kullanıcılar ilerleyen süreçte mağdur olabilirler."

Görüntü Dökümü



---------------------------



- TDP Görevlilerinin vatandaşlara anlatım yapması



- Broşürlerin dağıtılması



- Broşürlerin duvarlara asılması



- Vatandaşlara anlatımlardan detay görüntüler



- Broşürün yakın görüntüsü



- Ali Rıza Bozdoğan ile röportaj

SÜRE: 02'01" BOYUT: 65.2 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

=======================================================

15)ÖZ KIZINA TECAVÜZDEN YARGILANAN BABAYA 48 YIL 9 AY HAPİS



ESKİŞEHİR'de öz kızı 16 yaşındaki N.K.'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan baba C.K., 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alınan bilgilere göre N.K., kendisine zorla tecavüz ettiğini öne sürdüğü babası C.K.'dan şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen C.K. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Basına kapalı olarak görülen davasnın davanın son duruşması bugün yapıldı. Mahkeme heyeti C.K.'yı öz kızına birden fazla kez tecavüz etmek ve hürriyetten yoksun bırakmak suçlarından toplam 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

'EMSAL BİR KARAR ÇIKTI'

Duruşma sonrasında Adalet Sarayı binası önünde düzenlenen basın açıklamasına Eskişehir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile N.K., N.K.'nın annesi ve N.K.'nın avukatı Betül Nuran Karataş katıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İl Temsilcisi Büşra Gündoğdu, "Bugün burada, bu davada bizler açısından çok güzel bir karar çıktı. Emsal bir karar çıktı. Öz kızına cinsel saldırıda bulunan sanık hakkında 48 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Her hangi bir indirim uygulanmadı. Davanın sonuna kadar arkasında olduk. Bugün buradayız ve adalet yerini buldu. Umarız ki diğer davalara da bu dava örnek bir dava olarak kayda geçer" dedi.

AVUKAT KARATAŞ: KORKMAYIN

N.K.'nın avukatı Betül Nuran Karataş da yaptığı konuşmada, bu tür suçlarda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğinin çok önemli olduğunu belirtti. Karataş şöyle devam etti:



"Bu tür dosyalarda özel ceza infaz yasasının uygulanması gerekiyor. Hiçbir şekilde indirimlerin olmayacağı gibi, ki bu dosyamızda olmamıştır. Bu tür dosyalarda şüpheden sanık yararlanır ilkesinin daha ince yorumlanması ve kolay kolay kimsenin kimseye hele ki bir kızın babasına böyle bir konuda iftira atmayacağını gözden kaçırmamak gerekir. Her seferinde savunulan şeydir 'ben yapmadım.' Herkesin kendisini savunmaya hakkı olduğu doğrudur. Lakin adalet dediğiniz şey, geç gelmeyendir. Adalet dediğiniz şey, şüpheyi ortadan kaldırandır. Umarız bu ve bundan sonraki dosyalarımızın tamamında bu ve buna benzer kararlar çıkacaktır. Son 2 senedir bu konudaki davalar çok arttı. Belki bunlar sadece mahkemelere sunulanlar, belki bunlar sadece şikayet edilenler. Tüm mağdurlara sesleniyorum, korkmayın ve başvurularınızda bulunun. Size haksızlıkta bulunanların hepsi gereken şekilde yargılanacak ve ceza alacaktır."

Görüntü Dökümü:



--------------------------



-Basın açıklamasına katılanların,



-Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İl Temsilcisi Büşra Gündoğdu'nun konuşması,



-N.K.'nın avukatı Betül Nuran Karataş'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

=======================================================

16)ZONGULDAK'TA PASTANELERE YILBAŞI DENETİMİ

ZONGULDAK'ta, yılbaşı öncesi pastanelere yönelik zabıta tarafından yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 6 iş yerine 219'ar lira para cezası uygulandı.Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki pastanelerin halk sağlığı ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarını denetledi. Ekipler, çalışanların kıyafet, saç ve tırnaklarını da kontrol etti. İmalat yerlerindeki hijyen kuralları incelenerek iş yerlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uyup uymadıkları kontrol edildi. 2 günde 12 iş yerinde yapılan denetimde 6 iş yerine hijyen kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 219'ar lira para cezası uygulandı.



Zabıta Müdürü Murat Yanık, yılbaşı akşamı halkın yoğunlukla alışveriş yaptığı pastaneleri ve imalat yerlerini kontrol ettiklerini söyledi. Halkın sağlığına önem verdiklerini belirten yanık, "İlk etapta halk sağlığına, temizliğe, hijyene bakıyoruz. Personelin temizliğine, kullandığı malzemeye, imalatına bakıyoruz. Yılbaşı insanların tüketeceği ürünlere dikkat ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:



.---------------------------



-Zabıtanın pastaneleri gezmesi



-Denetim yapması



-Bir çalışanın tırnaklarına bakması



-Çalışanlarla röp.



-Bir iş yerine ceza yazılması

Süre: (6.23) Boyut: (39 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)