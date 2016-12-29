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Bakan Akdağ: Terörün ithal edildiği ülkelerdeki teröristlerle de mücadele ediyoruz

29 Aralık 2016 16:40

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, sadece yurt içindekilerle değil, terörün ithal edildiği ülkelerdeki teröristlerle de mücadele ettiklerini

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, sadece yurt içindekilerle değil, terörün ithal edildiği ülkelerdeki teröristlerle de mücadele ettiklerini söyledi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise "Her türlü terör örgütüne karşı yoğun bir şekilde mücadelemiz devam edecek. O maşayı tutanlara, kuklayı oynatanlara da gereken dersi vereceğiz" dedi.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi Hizmet Binası'nın açılışına katılmak üzere bugün Erzurum'a geldi. Bakan Akdağ ve Elvan önce Vali Seyfettin Azizoğlu'nu ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti. Daha sonra kısa bir süre önce AK Parti İl Başkanlığına atanan Mehmet Emin Öz'e "Hayırlı olsun" diyen Bakanlar, buradan DAP İdaresi Hizmet binasının açılış törenine katıldı. Erzurum erkek bar ekibinin gösterisini izleyen Bakan Recep Akdağ ve Lütfi Elvan konferans salonunda birer konuşma yaptı. Recep Akdağ şunları söyledi:
"Bugün bir taraftan yurt içinde diğer taraftan da terörün ithal edildiği ülkelerdeki teröristlerle mücadele ediyoruz. Türkiye büyük devlet olduğunu herkese göstermiş oldu. Bizde doğu olarak bu bölgede terörün değil belini kırmak, teröre nefes aldırmamaya kararlıyız. Allah'ın izniyle bu bölge kalkınma hamlesine devam ederken terör etkisine maruz kalmayacaktır. PKK, FETÖ hangisi gelirse gelsin hepsine koyacak postamız var, yolumuza devam edeceğiz. Bu cazibe programı aslında bölgenin yani 23 ilin. Biz bu niyetle teşvikler verdik. Niyet hayır, akibet hayır yakında bir referanduma çıkacağız. İnanıyorum bu bölgeden Erzurum'dan inanılmaz büyük bir kabul oyu alacak."
Türkiye'nin hedefinin dünyada ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu belirten Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise TBMM'de anayasa komisyonunda görüşmelerin devam ettiğini anlatarak şunları söyledi:
"Milletin önü daha da açılacak. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmesini hep birlikte sağlayacak. Türkiye'yi kimse tutamayacak artık. Erzurum sadece doğunun değil, Kafkaslar'ın, Karadeniz'in en büyük merkezlerinden biri olacak. Cazibe merkezi programıyla da bunun yaşanacağına inanıyorum. 15 milyar lira proje tutarı ile yatırımcılarımız Türkiye Kalkınma Bankası'na teklifte bulunduğu ve yapılması öngürülen tutar. Henüz resmi başvuruları almaya başladık. Yine bugün itibariyle 95 bin kişilik istihdam öngürülüyor. Bu şunu gösteriyor, bu program başarılı olacaktır."
FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi her türlü terör örgütüne karşı yoğun bir şekilde mücadelenin devam ettiğine işaret eden Lütfi Elvan, ihanet şebekelerinin kökünü kurutacaklarını bildirdi. Elvan, "O maşayı tutanlara, kuklayı oynatanlara da gereken dersi vereceğiz. Ülkemiz büyümeye devam edecek. Kimse bunun önüne geçemeyecektir. Sizde bu vatan sevgisi, bayrak sevgisi, devlet sevgisi olduğu sürece kimse önümüzü kesemeyecek" diye konuştu.
Bakanlar daha sonra beraberindekilerle birlikte salonda kurdele keserek hizmet binasının açılışını dualar eşliğinde yaptı.

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