(Görüntülü Haber) İşitme engelli gençlerden, komandoya anlamlı ziyaret

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de işitme engelli gençler, 17 Aralık'taki bombalı saldırıda şehit olan 14 askerin görev yaptığı Zincidere 1'inci Komando Tugayı'nı ziyaret etti. Gençler ziyarette, işaret diliyle 'Komando Andı'nı okuyup şehitler için dua etti.Kayseri'de işitme engellilere dini eğitim veren İslamı Anlatan Eller Derneği'nde eğitim gören 15 engelli genç, dernek yöneticileriyle birlikte, 17 Aralık'taki bombalı araçlı terörist saldırıda şehit olan 14 askerin görev yaptığı Zincidere 1'inci Komando Tugayı'na taziye ziyaretinde bulundu.Gençlerin müzeyi de gezdiği ziyarette, Tugay Komutanlığı yetkilileri tarafından tugay hakkında bilgiler verildi. Ziyaret sırasında yapılan tüm konuşmalar, işaret diline tercüme edildi. Bu arada, işitme engelli Memiş Aydın Filik, 'Komando Andı'nı işaret dili ile okudu. İslamı Anlatan Eller Derneği heyeti, tugay ziyaretinin ardından patlamanın meydana geldiği otobüs durağına da gelerek şehitler için dua etti.