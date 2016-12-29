Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    29 Aralık 2016 18:19
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) İşitme engelli gençlerden, komandoya anlamlı ziyaret

29 Aralık 2016 17:57

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de işitme engelli gençler, 17 Aralık'taki bombalı saldırıda şehit olan 14 askerin görev yaptığı Zincidere 1'inci Komando Tugayı'nı ziyaret etti. Gençler ziyarette, işaret diliyle 'Komando Andı'nı okuyup şehitler için dua etti.Kayseri'de işitme engellilere dini eğitim veren İslamı Anlatan Eller Derneği'nde eğitim gören 15 engelli genç, dernek yöneticileriyle birlikte, 17 Aralık'taki bombalı araçlı terörist saldırıda şehit olan 14 askerin görev yaptığı Zincidere 1'inci Komando Tugayı'na taziye ziyaretinde bulundu.Gençlerin müzeyi de gezdiği ziyarette, Tugay Komutanlığı yetkilileri tarafından tugay hakkında bilgiler verildi. Ziyaret sırasında yapılan tüm konuşmalar, işaret diline tercüme edildi. Bu arada, işitme engelli Memiş Aydın Filik, 'Komando Andı'nı işaret dili ile okudu. İslamı Anlatan Eller Derneği heyeti, tugay ziyaretinin ardından patlamanın meydana geldiği otobüs durağına da gelerek şehitler için dua etti.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YILBAŞI TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI
Kılıçdaroğlu: 1404 lirayla onlar geçinsinler bakalım (3)
DHA ANKARA - Meteoroloji'den Ankara için kar yağışı uyarısı
Tekne faciası: 1 ölü, 1 kayıp
Mersin’in sel altında okullar tatil edildi (7)
Putin ve Erdoğan, telefonda Suriye ateşkes anlaşmasını görüştü
(Görüntülü Haber) Manavgat'ta dolu yağışı
Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'ya tahliye...
(Görüntülü Haber) Seydikemer'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
TEKNE FACİASI: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Tartıştığı erkek arkadaşı pencereden itti
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1315:3017:5219:19
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=