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(Görüntülü Haber) Seydikemer'de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

29 Aralık 2016 17:56

Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde 2 gündür aralıklar süren yoğun kar yağışı, Fethiye-Antalya Karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Bayır Mahallesi'nde nöbet tuttuğu mermer ocağında rahatsızlanan 63 yaşındaki İhsan Karahan, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve iş makinelerinin katıldığı operasyonla 2 saatte kurtarıldı.Seydikemer yüksek kesimlerimde önceki günden bu yana süren kar yağışı, bugün saat 04.00'ten itibaren etkisini arttırdı. Kar yağışı Fethiye-Antalya Karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkilerken, Seydikemer'in Bekçiler Mahallesi ile Antalya'nın Korkuteli İlçesi arasında ulaşım aralıklarla durdu. Sürücüler 1300 rakımlı Karabel Geçidi'nde de yolun kayganlaşması nedeniyle zor anlar yaşadı. Eğimli yolda risk almamak için araçlarını yol kenarına park eden TIR şoförleri uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ekipleri, yolun karla kaplanan bölümlerinde aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı. Yetkililer güzergahı kullanacak sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.MERMER OCAĞINDAN UMKE KURTARDIKar karınlığının 30 santimetreye ulaştığı Bayır Mahallesi'nde mermer ocağında nöbet tutan İhsan Karahan, kalp rahatsızlığı nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kar yağışı nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi. Fethiye-Antalya Karayolu'na 2 kilometre mesafedeki mermer ocağına yolun karla kaplı olması nedeniyle ulaşamayan ekipler, Seydikemer Belediyesi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen kepçenin yolu açmasıyla mermer ocağına ulaşan ekipler, 2 saat süren operasyonun ardından ulaştığı Karahan'ı Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Karahan'ın hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.KAR YAĞIŞI YARIN ETKİSİNİ YİTİRECEKFethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi. Yetkililer kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

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