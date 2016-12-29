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TEKNE FACİASI: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP

29 Aralık 2016 17:56

Ambarlı Limanı açıklarında denize açılan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknede bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu, bir kişi ise sağ kurtuldu.

Ambarlı Limanı açıklarında denize açılan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknede bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu, bir kişi ise sağ kurtuldu.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul Ambarlı Limanı açıklarında denize açılan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknedeki bulunan İlyas Bostancı hayatını kaybederken, Hüseyin Kahraman kayboldu, Yılmaz Bodur ise sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ambarlı Limanı açıklarında midye avlamak için denize açılan içinde üç kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında teknede bulunan İlyas Bostancı'nın cansız bedenine ulaşılırken, Yılmaz Bodur kurtarıldı. Hüseyin Kahraman ise yapılan aramalarda ulaşılamadı.

Bostancı'nın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağ kurtulan Bodur ise Avcılar Murat Köllük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bodur tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hüseyin Kahraman'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Teknenin alabora olduğu yerin yukarıdan görüntüsü

- Esenyurt Devlet Hastanesi'nin görüntüsü

- Avcılar Devlet Hastanesi'nin görüntüsü

- Detaylar

 

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