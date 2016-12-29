Putin ve Erdoğan, telefonda Suriye ateşkes anlaşmasını görüştü

Siyamend Kaçmaz/Moskova, 29 Aralık, (DHA)- Kremlin’in resmi internet sayfasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’deki

Siyamend Kaçmaz/Moskova, 29 Aralık, (DHA)- Kremlin’in resmi internet sayfasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’deki ateşkes anlaşmasını ve Astana’da düzenlenecek görüşmelere hazırlamasını telefon üzerinden ele aldığı ifade edildi.

Yayınlanan açıklamada, “Rusya ve Türkiye’nin verdiği destekle Suriye hükümeti ile sözüm ona ılımlı muhalefet arasındaki tüm Suriye topraklarında ateşkes rejiminin uygulanması ve siyasi sürece geçmesi konusundaki varılan uzlaşmalardan memnuniyet dile getirildi. Bu anlamda Astana’da görüşmelerin düzenlenmesi yolunda gösterdiği çabaların önemine dikkat çekildi.

Putin ve Erdoğan terör ile mücadele konusunda işbirliğinin pekiştirilmesine devam edeceğini ve ateşkes anlaşmasının başta IŞİD olmak üzere terör gruplarına uygulanmadığının altını çizdi“ ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili işbirliğin gündemde kalan sorunların da ele alındığının altı çizildi.