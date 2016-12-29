PKK'ya katılmaya giderken otobüste gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDI
TUTUKLANDI
Bolu'da terör örgütü PKK'ya katılmaya giderken otobüste gözaltına alınan Berfin G., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da yaşadığı belirtilen Berfin G., nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bolu'da terör örgütü PKK'ya katılmaya giderken otobüste gözaltına alınan Berfin G., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da yaşadığı belirtilen Berfin G., nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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