Konya'da okullara kar tatili

KONYA, (DHA) - KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Karatay ve Meram ile birlikte 12 ilçede ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

KONYA, (DHA) - KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Karatay ve Meram ile birlikte 12 ilçede ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Karatay ve Meram ile Akşehir, Seydişehir, Tuzlukçu, Doğanhisar, Taşkent, Yunak, Beyşehir,

Hüyük, Derebucak, Kadınhanı, Hadim, Sarayönü ve Derbent İlçerin'de, ilk ve orta dereceli okullar ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildiğini açıkladı. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayıldığı belirtildi.