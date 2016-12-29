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Fenerbahçe - Menemen Belediyespor: 6 - 0 (Ziraat Türkiye Kupası)

29 Aralık 2016 22:42

 Fenerbahçe, Fernandao'nun hatrick yaptığı maçta Menemen Belediyespor'u 6-0 yendi ve C Grubu'nda puanını 7'ye yükseltti.

 Fenerbahçe, Fernandao'nun hatrick yaptığı maçta Menemen Belediyespor'u 6-0 yendi ve C Grubu'nda puanını 7'ye yükseltti.

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'u konuk etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri; 37., 67. ve 78 dakikalarda Fernandao, 41. dakikada Skrtel, 69. dakikada Samed Karakoç ve 84. dakikada Stoch kaydetti.

İSTANBUL / DHA

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