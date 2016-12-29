Putin ile Esad ateşkesi görüştü

Moskova, 29 Aralık, (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya ve Türkiye'nin aracılığında varılan

Moskova, 29 Aralık, (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya ve Türkiye'nin aracılığında varılan ateşkes anlaşmasını görüştü.

Konu ile ilgili Kremlin resmî internet sayfasından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Rusya ve Türkiye'nin aracılığında varılan ateşkes anlaşması ve siyasi sürece geçiş, olumlu değerlendirildi. Suriyeli lider bunların uyulmasına hazır olduğunu bildirdi.

Astana'daki Suriye görüşmelerinin krizin kesin olarak çözülmesinde önemli adım olacağında hemfikir olduğu dile getirildi."