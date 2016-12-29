(Görüntülü Haber) Şüpheli tüpler panik yarattı

Mehmet CANDAN -Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA) İZMİR'in Konak İlçesi'nde, caddeye 10 metre arayla bırakılan iki mutfak tüpü paniğe neden oldu. Bomba imha robotu ve uzmanıyla kontrol edilen tüpler normal çıkarken, güvenlik nedeniyle durdurulan İZBAN Banliyö tren seferlerinde yarım saatlik aksama yaşandı. Çınarlı Mahallesi 2844 Sokak üzerinde 10 metre arayla bırakılan iki mutfak tüpünü görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliği alarak yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Tüplerin bırakıldığı sokak üzerinde İZBAN Banliyö tren hattının olmasıyla güvenlik gerekçesiyle seferler durduruldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen bomba imha uzmanları bomba imha robotuyla tüpleri kontrol etti. Tüplerde herhangi bir olumsuzluk olmaması üzerine cadde trafiğe açılırken, yaklaşık yarım saat aksama yaşanan tren seferleri de normale döndü. Tüplerin araçtan düştüğü ihtimaline karşın, polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.