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DHA YURT BÜLTENİ-16

29 Aralık 2016 23:54

Fırat Kalkanı'nda yaralanan 9 asker Kilis'e getirildi

Fırat Kalkanı'nda yaralanan 9 asker Kilis'e getirildi

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda yaralanan 9 Türk askeri, Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 128'inci gününde Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 9 asker yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Acil servis

- Polislerin önlem alması

- Ambulansların gelişi

- Yaralı askerlerin acil servise alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Mekan sahibi kardeşleri pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde, 42 yaşındaki S.E. aralarında husumet bulunan alkollü eğlence mekanı işletmecisi 40 yaşındaki İlhan Ergene ve kardeşi 35 yaşındaki Emrah Ergene'yi pompalı tüfekle vurdu. İlhan Ergene hayatını kaybederken, Emrah Ergene ağır yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Eski Yağ Pazarı Sokak'ta meydana geldi. Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde alkollü eğlence mekanı işleten S.E., daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında husumet bulunan İlhan Ergene ve kardeşi Emrah Ergene'nin Eski Yağ Pazarı Sokak'taki işyerine gitti. S.E., yanında götürdüğü pompalı tüfekle Ergene kardeşlerin üzerine ateş açtı. İlhan ve Emrah Ergene, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken S.E. olay yerinden kaçtı.

Ergene kardeşler, olay yerine çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan Ergene tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlhan Ergene'nin cesedi otopsi için hastane morguna konuldu. Emrah Ergene ise ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Olayın ardından kaçan zanlı S.E. işyerinin yakınlarındaki otoparkta polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve poliste olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri genel gör.

-Olay yerinde polisin incelemesi

-Polisin delil araması

-Savcının incelemesi

-İlhan Ergene foto

-İlhan Ergene ve kardeşi Emrah Ergene fotolar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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Kırıkkale'de okullar yarın tatil

Kırıkkale İlker Haktankaçmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kırıkkale'de okulların yarın tatil olacağını duyurdu. Vali Haktankaçmaz yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: "Meteoroloji'nin uyarıları gözönünde bulundurularak Kırıkkale merkez ve ilçelerde 30 Aralık'ta eğitime 1 gün ara verilmiştir. "

Haber: Kırıkkale, (DHA)

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Camideki yardım kutusunda bulunan 650 TL'yi çaldı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'hde Yavuz Sultan Selim Camii'ne giren hırsız yardım kutusunda bulunan 650 TL'yi çaldı.

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Camii'ne giren hırsız, yardım kutusunu çaldı. Camiye gelen bir kişi imamın odasına girerek yardıma muhtaç insanlar için toplanan içerisinde 650 lira bulunan yardım kutusunu çaldı. Cami imamı bir ihtiyaç sahibine yardım etmek istediği parayı yerinde göremeyince polise haber verdi. Güvenlik kamerası izlendiğinde bir kişinin 2 dakika içinde kapıyı açarak içeri girdiği ve parayı aldığını gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Camiye gelen kişinin içeri girmesi, imanın odasına girmesi ve çıkması

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