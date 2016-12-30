DHA: Kabul edilen HSYK maddesi sonrası muhalefetten protesto
DHA: Kabul edilen HSYK maddesi sonrası muhalefetten protesto
TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişikliği teklifinin HSYK'nın yapısı başlıklı 17'inci maddesi kabul edildi. Maddenin kabul edilmesine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Milletvekilllerinin masaların üzerindeki bardak suları birbirlerine fırlattığı bildirildi. Muhalefet milletvekilleri, ellerini masalara vururak protesto etti.
Nursima KESKİN / ANKARA,(DHA)
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