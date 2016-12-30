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DHA YURT BÜLTENİ 17

30 Aralık 2016 00:47

Fırat Kalkanı'nda 1 şehit, 9 yaralı

Fırat Kalkanı'nda 1 şehit, 9 yaralı

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, 9 asker de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, en az 9 asker de yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 39'uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin ise Gaziantep'e getirileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Acil servis

- Polislerin önlem alması

- Ambulansların gelişi

- Yaralı askerlerin acil servise alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

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Elbistan'a şehit ateşi düştü

SURİYE'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekâtı'ndaki çatışmalarda şehit olan Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Ayhan Güzel'in acı haberi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde yaşayan ailesini yasa boğdu.

'Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde çıkan çatışmalarda şehit olan evli ve 1 çocuk babası Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in şehadet haberi, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz tarafından ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Babasının daha önce yaşamını yitirdiği Güzel'in acı haberini alan annesi Meryem Güzel, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan baba evine yakınları taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in cenazesi, yarın Elbistan'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Haber: Mücahit YOLCU / ELBİSTAN (Kahramanmaraş),(DHA)

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Balıkesir'de okullara kar tatili

BALIKESİR kent merkezi ile 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Balıkesir Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Susurluk ilçelerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü, bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında aynı tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Haber: Coşkun YAMAN / BALIKESİR,(DHA)

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Mersin'in sel altında okullar tatil edildi (8)

CESETLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, 2 KİŞİ ARANIYOR

Mersin'de sel sularına kapılıp hayatını kaybeden ve cesetleri farklı yerlerde bulunan iki kişinin Serkan Genç ve eşi Fatma Genç olduğu belirlendi. Serkan Genç'in kardeşi Naci Genç'in, ağabeyinin ve yengesinin cesetlerini, polis tarafından gösterilen fotoğraflardan teşhis ettiği belirtildi. Naci Genç, ağabeyi Serkan'ın saat 07.00 sıralarında eşi Fatma, 2 yaşındaki kızları Miray ve komşuları Sultan Uncu ile birlikte 33 PZ 644 plakalı otomobille yola çıktıkları, bir daha da kendilerinden haber alınamadığını söyledi. Otomobilin merkez Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bulunan köprüden geçerken sel sularına kapılıp köprüden düştüğü değerlendirilirken, söz konusu yerde arama çalışmaları başladı.

Genç çiftinin yakınları cenazeleri teslim almak için işlemleri başlatırken, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri kayıp olan Miray Genç ve Sultan Uncu'yu arama çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mustafa İNSAN-İbrahim MAŞE / MERSİN,(DHA)

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