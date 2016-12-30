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Uşak'ta eğitime 1 gün ara verildi

30 Aralık 2016 01:46

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA)- UŞAK Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik verileri değerlendiren Uşak Valiliği il

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA)- UŞAK Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik verileri değerlendiren Uşak Valiliği il geneli ve ilçelerdeki tüm okulları bir gün tatil ilan etti.
Uşak Valiliği'nce yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için okulların 1 gün arayla tatil edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel rehabilitasyon merkezleri, öğrenci etüt merkezleri ve özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 30 Aralık Cuma günü 1 (Bir) gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Soğuk hava ve buzlanmaya karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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