DHA YURT BÜLTENİ - 18

Gölcük'te karayolunda heyelan

Gölcük'te karayolunda heyelan

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde D-130 karayolunun kenarında bulunan istinat duvarı çöktü. Kaya parçaları yola dökülürken, ulaşım tek şeritten sağlandı.

Bugün gece saatlerinde D-130 karayolu Gölcük Ulaşlı mevkiinde yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü. Kopan kaya parçaları yola döküldü. Bu sırada yoldan geçen bazı araçlarda hasar meydana geldi. Heyelan nedeniyle İzmit istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Karayolları ekipleri yolda önlem alırken, kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlatıldı.

90 MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bu arada, ana hatlarda meydana gelen arızalar nedeniyle Gebze bölgesi başta olmak üzere Kartepe, Körfez, Kandıra, Dilovası, Başiskele, İzmit ve Karamürsel ilçelerindeki 90 mahallede elektrik kesintileri yaşandı. Ekiplerin elektrik arızalarını gidermeye çalıştığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ercan BUBER / GÖLCÜK (Kocaeli),(DHA)

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Yolda mahsur kalanlara ekmek arası İnegöl köfte dağıtıldı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde yoğun kar yağışı ve kayan TIR'lar nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kalan sürücülere ekmek arası İnegöl köfte ikram edildi.

Bursa-Ankara karayolu, Mezit mevkiinde yoğun kar yağışı ve kayan TIR'lar nedeniyle kapandı. Trafiğin tamamen durduğu yolda, yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 6 saattir trafikte mahsur kalan araç sürücüleri ve yolcuların imdadına İnegöl Belediyesi ve Bursa AFAD ekipleri yetişti. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla zabıta ekipleri, mahsur kalanlara ekmek arası İnegöl köfte ikram etti. AFAD ekipleri de 500 kişilik kumanya dağıttı.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Akşam saatlerinde Mezit bölgesinde kara yolunun tamamen kapandığı bilgisini aldık. Sürücüler sabaha kadar hareket edemeyecekleri için zabıta ekiplerimizle bölgeye acilen kumanya gönderdik" dedi.

56 KÖY ELEKTRİKSİZ KALDI

Orhangazi, İznik ve Yenişehir ilçelerinde 56 köy karanlıkta kaldı. Kar yağışı ve rüzgâr nedeniyle kopan gerilim hatlarının onarılması için UEDAŞ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mahsur kalan araçların genel görüntüleri

-20 kilometrelik araç kuyruğu

-Sürücülerle röportaj

-Zabıta ekiplerinin kumanya dağıtması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)

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Bursa'nın 6 ilçesinde okullara kar tatili

BURSA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İznik, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Yenişehir ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Tatil kararlarının ilgili kaymakamlıklarca alındığı belirtildi.

BURSA,(DHA)

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Çay'da okullara kar tatili

AFYONKARAHİSAR'ın Çay İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

Çay'da devam eden kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle merkez ve bağlı belde ve köylerde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar dikkate alınarak, kaymakamlık tarafından ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Haber: Muzaffer NAL / ÇAY (Afyonkarahisar),(DHA)

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Alçıdan 'külçe altınlar' (4)

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI, BİRİ BU KEZ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Kemer'de dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki iddialar sonrası başlatılan ve ekiplerin 3 günlük arayışı sonucu 369 altın rengine boyanmış alçıdan külçeler çıkarılmasıyla tamamlanan soruşturmaya ilişkin daha önce kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı.

Şüphelilerden, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği açıklanan M.K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınarak Antalya'ya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- M.K.'nın adliyeden çıkışı

- Şüphelinin polis aracına binişi

- Aracın adliyeden gidişi

HABER- KABERA: Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya),(DHA)

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Uşak'ta eğitime 1 gün ara verildi

UŞAK Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik verileri değerlendiren Uşak Valiliği il geneli ve ilçelerdeki tüm okulları bir gün tatil ilan etti.

Uşak Valiliği'nce yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için okulların 1 gün arayla tatil edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel rehabilitasyon merkezleri, öğrenci etüt merkezleri ve özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 30 Aralık Cuma günü 1 (Bir) gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Soğuk hava ve buzlanmaya karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Haber: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK,(DHA)

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