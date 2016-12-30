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HSYK'nın 17'nci maddesinin Komisyon'da kabul edilmesi gerilimi yükseltti

30 Aralık 2016 02:28

Nursima KESKİN / ANKARA,(DHA) - ANAYASA değişiklik teklifinin HSYK'yı ilgilendiren 17'nci maddesinin kabul edilmesine CHP'li milletvekilleri su atıp, masalara vurarak tepki gösterdi. "Grup

Nursima KESKİN / ANKARA,(DHA) - ANAYASA değişiklik teklifinin HSYK'yı ilgilendiren 17'nci maddesinin kabul edilmesine CHP'li milletvekilleri su atıp, masalara vurarak tepki gösterdi. "Grup başkanvekili olduğum için su atmasam iyiydi" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, su atmanın demokratik bir tepki olduğunu da dile getirdi.

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişikliği teklifinde HSYK'nın yapısını düzenleyen 17'nci madde kabul edildi. Madde üzerinde önerge verilmesinin ardından hemen oylamaya geçilmesi ve maddenin kabul edilmesi komisyonda tansiyonu yükseltti. CHP'li milletvekilleri değişiklik önergesini okumaya fırsat verilmeden hemen oylamaya geçildiğini söyleyerek bu duruma tepki gösterdi. CHP'li Ali Şeker, plastik bardaktaki suyu Ak Parti sıralarında doğru atınca Komisyon'da gerilim arttı. Ak Partili milletvekilleri Ali Şeker'e bağırırken, bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürümeye çalıştı. CHP'liler ellerindeki kitapçıklarla masalara vurarak bu durumu protesto etti.

Öte yandan HDP'li komisyon üyesi Meral Danış Beştaş'ın konuşmasına tepki gösteren bir AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan güçlükle sakinleştirildi. Beştaş "Sen kime saldırıyorsun? Haydutluk yapıyorsun haydutluk" diye AK Partili milletvekillerine karşılık verdi.

"SU ATMAK DEMOKRATİK TEPKİ"

Söz alamadığı için Komisyon Başkanvekili Abdurrahman Öz'e bağıran CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, su atmanın demokratik bir tepki olduğunu kaydederek "Demokrasi bir tepki ve protesto rejimidir. Su atmak demokrasilerde... Ben atmasam iyiydi grup başkanvekili olarak. Su atmamızın nedeni, beyninizde fikri bir kirlenme var, bu suyla da temizlenebilir diye atmış olabiliriz" diye konuştu.

CHP'li Aykut Erdoğdu da, "Su atmak da ne var" diyerek CHP sıralarına doğru bardak suyu boşalttı. Komisyon Başkanvekili Abdurrahman Öz ise daha sonra, "Biz su atılmasına karşı değiliz. Bugün yağmur şeklinde geldi ama müzakereler devam ediyor" diyerek Engin Altay'a konuşması için söz verdi.

FETÖ VE 15 TEMMUZ TARTIŞMASI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bazı kesimlerin 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne 'tiyatro' dediğini anımsatarak "Bunu ben demedim. Biz darbe olduğu gün ne dedik. Darbecilerle kesin ve katı bir hesaplaşma yapın, desteğiz, demedik mi dedik. FETÖ konusunda en çok hoplayanlar kesin FETÖ'cüdür" dedi. Bu sözlere Ak Parti sıralarından tepkiler geldi.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, komisyonda konuşan Ak Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'e, "Fetullah'ın yanına gittiğinde başını bağladın mı bağlamadın mı? Ben Fetullah'ın yanında secde etmedim, başımı bağlamadım" dedi. Bu sözlere de Ak Parti sıralarından tepki geldi.

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