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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

30 Aralık 2016 06:15

Haber - Kamera: Ali KEREM BENGİ- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Haber - Kamera: Ali KEREM BENGİ- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

İstanbul'un özellikle batı ilçeleri ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam etti. Kar yağışıyla Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca ile Kartal'ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Bazı vatandaşlar, işyerlerinin önündeki kar birikintilerini küremeye başladı. Belediye ekipleri karın yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışmaları yapıyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde ise sağanak yağış sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışından görüntü

-Beyaza bürünen cadde ve araçlar

-Tuzlama aracı

-Vatandaşların kar küremesi

-Geel ve detaylar

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