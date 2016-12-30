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Çaykur 321 bin ton su buharı satın alacak

30 Aralık 2016 09:21

İstanbul, 30 Aralık (DHA) - Çaykur, dört fabrikasının ihtiyaçları için 3 yıl boyunca toplam "321 bin ton su buharı" satın almak üzere ihaleye çıktı.

İstanbul, 30 Aralık (DHA) - Çaykur, dört fabrikasının ihtiyaçları için 3 yıl boyunca toplam "321 bin ton su buharı" satın almak üzere ihaleye çıktı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihale ilanlarına göre; "Muratlı Çay Fabrikası 2017, 2018, 2019 yılları için toplam 84,000 ton, Salarha Çay Fabrikası 2017, 2018, 2019 yılları için toplam 81,000 ton, Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü 2017, 2018, 2019 yılları için toplam 90,000 ton ve Ambarlık Çay Fabrikası 2017, 2018, 2019 yılları için 66,000 ton" olmak üzere, toplam 321 bin ton su buharı satın almak üzere ihale açtı.
Tüm ihaleler için şartnameler 150 lira karşılığında ilgili fabrika müdürlüklerinden alınabilecek.
 

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