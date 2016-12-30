Pınar Karşıyaka'ya 1 maç ceza

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka'ya Spor Toto Basketbol Ligi'nde geçen hafta evinde oynadığı Galatasaray Odeabank maçında çıkan olaylar
İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka'ya Spor Toto Basketbol Ligi'nde geçen hafta evinde oynadığı Galatasaray Odeabank maçında çıkan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve 35 bin TL ceza verdi.
Pınar Karşıyaka'ya salonda izinsiz şekilde sponsor reklamı yapılması yüzünden 3 bin TL ceza veren kurul, maçın durduğu son periyotta taraftarı yatıştırmak üzere anons yapan kaptan Soner'e de izinsiz anons yapması sebebiyle 3 bin TL ceza kesti.
Son yıllarda evindeki olaylı Galatasaray maçları sonrası sürekli ceza alan Karşıyaka'da geçtiğimiz pazar günkü mücadalede hakemler küfürlü tezahürat ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 3 kez anons yaptırıp dördüncü periyotta maça ara vererek 15 dakika soyunma odasına gitmişti. Pınar Karşıyaka, ligde haftaya Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Best Balıkesir maçını boş tribünler önünde oynayacak.
POTADA SON SINAVDA
SporToto Basketbol Ligi'nde üst üste 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta Galatasaray Odeabank'ı yenerek moral bulan Pınar Karşıyaka, yarın 2016'nın son maçında Demir İnşaat Büyükçekmece'ye konuk olacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda saat 15.00'te start alacak mücadeleyi NTV Spor yayınlayacak. Ligde yeşil kırmızılılar 12 haftada 7, Büyükçekmece ise 5 galibiyet elde etti. Pınar Karşıyaka Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Kazanıp yılı moralli tamamlamak istiyoruz" dedi.