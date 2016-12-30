DHA YURT BÜLTENİ -3

Adana'da el yapımı bomba hazırlayan 3 kişi yakalandı

Adana'da el yapımı bomba hazırlayan 3 kişi yakalandı

ADANA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 kişi, el yapımı 6 bomba ile yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi Barbaros Sokak'ta eski bir binada polise atmak için el yapımı bomba yapan 3 kişi ile ilgili ihbarı değerlendiren TEM ekipleri, harekete geçti. Alınan adrese baskın düzenleyen polis, 3 kişiyi el yapımı bomba yaparken yakaladı. Polis, yaptığı aramada 5'i pet şişe içinde, biri ise 5 kilogramlık yağ bidonu içine yapılmış 6 el yapımı bomba ele geçirdi. Polis ayrıca yakalanan kişilerin esnafı tehditle kepenk kapatmaya zorladığını tespit etti. Yapılan aramada şüphelilerin maske kullandıkları, eylemlerde polise havai fişek atacak bir de mekanizma kurdukları belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber: Fatih KARAÇALI/ ADANA, (DHA) -

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Cezaevine infaz memuru taşıyan servis otobüs devrildi: 26 yaralı

KIRIKKALE'den Keskin ilçesinde bulunan T Tipi ceza evine sabah saatlerinde infaz memurlarını götüren servis otobüsü devrildi, 26 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin çeşitli semtlerinden topladığı infaz memurlarını Keskin ilçesine götürmek için sabah yola çıkan Şahin Aydın yönetimindeki 71 S 0042 plakalı servis otobüsü, saat 08.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 17. kilometresinde yoğun kar yağışı ve yolun kaygan olması nedeniyle bariyerlere çarparak yola yatması sonucu devrildi. Kazadan 26 kişi yaralanırken, Kırıkkale-Kırşehir karayolu trafiğe bir süre kapandı.

Kaza sonrası 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılardan 16'sı Kırıkkale Yüksek İhtisas, 10'u ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılar, kazanın yolun kaygan olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini belirtirken, bu sırada arkadan araç gelmemesinin büyük bir şans olduğunu kaydettiler.

Görüntü Dökümü

- Kaza yerinden detay görüntüler,

- Devrilen otonun görüntüleri,

- Ekiplerin olay yerinde incelemeleri,

- Yüksek ihtisas hastanesinden görüntüler

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

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Duygu öğretmene 4x4 katır servisi



VAN'ın Bahçesaray İlçesi'nde yolu kardan kapanan Altındere Mahallesi'ndeki okulun kadın öğretmeni Duygu Atmış'ın eğitim için yaptığı fedekarlık takdirle karşılanıyor. Hergün sabah servisle ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki okula gitmek için yola çıkan 25 yaşındaki Duygu Atmış, belli bir yere kadar geldikten sonra köylülerin kendisine tahsis ettiği katırla dağları tepeleri aşarak 21 öğrencisi bulunan konteyner okula ulaşıyor. Mesleğinin ilk yılında görevini hakkıyla yerine getirmek için çaba gösterdiğini belirten Duygu öğretmen, öğrencilerinin eğitim seviyesini yükseltmek için tatil günlerinde bile okula giderek kurs veriyor.

Doğu Anadolu'da kış mevsimi ve kar, özellikle ücra mahallelerde yaşayan insanların hayatını çileye dönüştürüyor. Yolların kardan kapanması birçok hayat hikayesini de beraberinde getiriyor. Van'ın en çok kar alan ilçelerinden biri olan Bahçesaray'ın Altındere Mahallesi Kırıkhan mezrasına bu yıl atanan Adanalı öğretmen Duygu Atmış'ın eğitim için yaptığı fedekarlık da bu hikayelerden birisi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 2014 yılında mezun olan 25 yaşındaki Atmış'ın, ilk görev yeri, konteyner okulu ve 21 öğrencisi bulunan Altındere Mahallesi Kırıkhan mezrası oldu.

KATIRLA 40 DAKİKA

İlk günlerde minibüsle okula gidip gelen Duygu öğretmen, kar yağışıyla birlikte zorlu bir döneme girdi. İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki mahallenin yolu kardan ulaşıma kapanınca, Duygu öğretmen yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldı. Adım atmanın bile zor olduğu yolda yürümekte güçlük çeken öğretmene mahalle halkı bir katır ve bir görevli tahsis etti. Servisten indikten sonra katıra binerek karlara bata- çıka, dağları tepeleri buz gibi havada aşan Duygu öğretmen, okula yaklaşık 40 dakikada ulaşabiliyor.

'TEK KELİME BÜTÜN ZORLUKLARI UNUTTURUYOR'

Bütün zorluklara rağmen okuldaki 21 öğrenciye birşeyler öğretmenin kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Duygu öğretmen şunları anlattı: "Hayatımda ilk defa bu kadar soğuk ve kar görüyorum. Katıra ilk defa biniyorum. Bazen katır bile bu yoldan çıkamıyor. Çok zorlu bir yolculuk. Ama 3 yıl önce açılan bu konteyner okulda 12- 13 yaşına gelmiş öğrenciler hala okuma bile bilmiyorlar. Hepsine birinci sınıf müfredatını okutuyorum. Bu öğrencilerime öğrettiğim tek kelime bana bütün zorlukları unutturuyor. Görevimi hakkıyla yerine getirmek istiyorum."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Duygu öğretmenin katıra binmesi

-Katırla yolculuk

-Katırdan ve Duygu öğretmenden detaylar

-Duygu öğretmen ile röp.

-Öğrenciler ile röp.

-Köylüler ile röp.

-Okuldan ve öğrencilerden detaylar

-Duygu öğretmenin katıra ot vermesi

-Köyden görüntü

Haber-Kamera: Osman BEKLEYEN- Murat ÇAĞLAR/VAN, (DHA) -

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Sistem, engelli kadına şiddet ve tacizi engelleyemiyor

ENGELLİ Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Kara, şiddet önleme ve izleme merkezlerinin, engelli kadının erişimine uygun olmadığını, dolayısıyla engelli kadına şiddet ve tacizin engellenemediğini söyledi.

Engelli Kadın Derneği ile Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi (AKDAM) tarafından ortaklaşa düzenlenen, 'Engelli Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek' projesinin ikinci aşaması, Antalya'da hayata geçirildi. Avrupa Birliği (AB) Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından desteklenen proje kapsamında, Eskişehir, Ordu, Antalya ve Bolu'da engelli kadınlara yönelik '1.Faz Farkındalık Atölyeleri' kuruldu. Ramada Plaza Otel'de yapılan ikinci aşamaya, karma engelli örgütler, kadın örgütleri katıldı. Farkındalık atölyelerinde 'savunuculuk' ve 'lobicilik' çalışmaları ele alınırken, engelli kadınların, yaşadıkları sorunlarla ilgili yerel ve uluslararası düzeyde çözümün bir parçası olmaları amaçlanıyor.

Engelli Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Kara, projenin tanıtım açıklamasının ardından DHA'nın sorularını yanıtladı. Engelli Kadın Derneği olarak geçen yıl içerisinde, engelli kadına yönelik şiddet raporu hazırladıklarını hatırlatan Kara, “Bu Türkiye'de ilk kez engelli kadına yönelik şiddeti kapsayan bir rapor. Bu raporda tespit ettiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi, engelli kadına yönelik şiddetin görünür olmadığı yönündeydi. Türkiye'nin farklı bir çok kentinde, kamu kurumlarına, şiddet izleme ve önleme merkezlerine, bakanlıklara yazılı başvuruda bulunarak, bilgi edinme kanunu kapsamında raporlar aldık. Bize gelen raporlara göre, şiddet önleme ve izleme merkezlerinin engelli kadınların erişimine uygun olmadığı yönünde" dedi.

Türkiye'de ender de olsa erişime uygun merkezler olduğuna dikkat çeken Özlem Kara, “Ancak şunu açık yüreklilikle belirtmeyim ki, şiddet önleme ve izleme merkezlerinin geneli bu olanaktan yararlanma imkanı tanımıyor. Şiddet zaten kadınlar için çok zor ve travmatik bir süreç. Şiddetle mücadele mekanizmalarının içerisinde uygulanan en önemli yöntemlerden bir tanesi de, kadını bulunduğu şiddet ortamlarından uzaklaştırmaktır. Fakat kadın engelli olduğunda maalesef mevcut sistem, şiddet gören engelli kadını bulunduğu ortamdan uzaklaştırmaya pek fazla olanak tanımıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özlem Kar konuşurken

- Davetlilerden görüntü

- Görme engeli bir kadının konuşması

- Toplantı masasından görüntü

- Özlem Kara röp.

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Keşan'da alkollü mekan işleten 2 kardeşe pompalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı



EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde alkollü eğlence mekanı işleten 40 yaşındaki İlhan Ergene ile kardeşi 35 yaşındaki Emrah Ergene'ye işyerlerinde pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda İlhan Ergene ölürken, kardeşi yaralandı. Polis saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla H.İ. Ç.'yi yakaladı, M.S.'yi arıyor.

Saldırı, dün saat 20.45 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Eski Yağ Pazarı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.İ.Ç. ve M.S., aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan İlhan Ergene ve kardeşi Emrah Ergene'nin Eski Yağ Pazarı Sokak'taki işyerine gitti. Şüphelilerden biri yanında götürdüğü pompalı tüfekle Ergene kardeşlerin üzerine ateş açtı. İlhan ve Emrah Ergene, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, H.İ.Ç. ve M.S. kaçtı.

BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ

Ergene kardeşler, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan Ergene tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emrah Ergene ise ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

Şüphelilerden H.İ.Ç. kısa sürede polis tarafından yakalanırken, M.S.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve polis olay yerinde inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yeri genel gör.

-Olay yerinde polisin incelemesi

-Polisin delil araması

-Savcının incelemesi

-İlhan Ergene foto

-İlhan Ergene ve kardeşi Emrah Ergene fotolar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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Alt geçitte iki kez mahsur kaldı



ADANA'da yağmur suyu ile dolan alt geçitte otomobili ile mahsur kalan Dilek Demir, camdan uzanıp yanından geçen başka bir araca bindi. Dilek Demir'in sığındığı kamyonet de 5 metre sonra arıza yapınca, genç kadın kurtulduğuna sevinemeden, yaklaşık 1 metre derinliğindeki suyun içinde ikinci kez mahsur kaldı.

Kent merkezinden geçen D-400 Karayolu'nun Türkkuşu Kavşağı'ndaki alt geçit, sağanak yağmur nedeniyle suyla doldu. Derinliği 1 metreyi bulan suyun içinde bir çok araç mahsur kaldı, bazı otomobiller ise orta refüjden ilerleyerek kurtuldu. Dilek Demir adlı genç kadın da lüks otomobili ile yağmur suyundan geçmek istedi. Ancak Demir'in otomobili de diğer araçlar gibi suyun ortasında arıza yaptı. Aracını hareket ettiremeyen Demir, bir süre başını camdan çıkartıp kendisine yardım edebilecek birilerini bulabilmek için etrafına baktı.

Kimsenin yardım etmediği Demir, aracının camlarını kapatıp, çaresiz şekilde içinde oturdu. Telefonla konuşan kadın, erkek arkadaşını yardıma çağırdı. Yaklaşık 10 dakika sonra Dilek Demir'in erkek arkadaşı geldi, ancak otomobilin yanına inmek yerine alt geçidin üzerinde durdu. Otomobilinin camları kapalı olduğu için sesini duyuramadığı Dilek Demir'i telefonla aradı. Telefona da cevap alamayan genç adam, Dilek Demir'in dikkatini çekebilmek için otomobile taş fırlatarak geldiğini haber verdi.

CAMDAN ÇIKIP, KAMYONETE BİNDİ

Etkili yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan çok sayıda araç ile birlikte Dilek Demir de kurtarılmayı bekledi. Uzun süre beklemekten sıkılan Dilek Demir, otomobilin camını açıp yanından geçen bir kamyonetten yardım istedi. Demir otomobilin camından çıkıp, yardım için duran kamyonete bindi. Dilek Demir'i aldıktan sonra yoluna devam etmek isteyen kamyonet de 5 metre sonra arıza yaptı. Kamyonette bulunanlar araçtan inip motorunu kontrol etti. Bütün çabalarına rağmen kamyoneti çalıştırmayı başaramayan vatandaşlar, aracı itekleyerek sudan çıkardı. Otomobili suyun içinde kalan Dilek Demir, kamyonetten inerken "Bir kaç dakika içinde 2 kez mahsur kaldım. Çok şanssız bir insanım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Alt geçitte otomobili ile mahsur kalan Dilek Demir'in görüntüsü

- Dilek Demir'in erkek arkadaşının telefonla konuşurken görüntüsü

- Otomobilin üzerine ufak taş atması

- Dilek Demir'in otomobilinden çıkarak bir kamyoneti durdurması

- Otomobilin camından çıkıp kamyonete binmesi

- Dilek Demir'in otomobilinden detay

- Kamyonetin bozulması

- Dilek Demir'in kamyonetin içinde görüntüsü

- Kamyonetin itilmesi

Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA, (DHA)

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Ölüm onları teğet geçti

BURSA’nın Mudanya İlçesi’nde yaşanan kazalar Mobese kameralarına yansıdı. Güzelyalı girişinde rampadan aşağı inerken frenleri tutmayan kamyonun bir otomobile çarptıktan sonra yol kenarında yolcu indiren servis minibüsünü teğet geçtiği anlar olası bir faciadan nasıl dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü ilçede ve Güzelyalı Mahallesindeki kazaların görüntüsünü paylaştı. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde Güzelyalı Arkur kavşağından rampadan inen bir kamyonun iddiaya göre frenleri boşaldı. Frenlerin tutmadığını gören kamyon sürücüsü önünde kırmızı ışıkta bekleyen selektör yaktığı araçlara vurmamak için ters girip önüne çıkan otomobilin tamponuna çarptı. Duramayan kamyon yol kenarında yolcu indiren servis minibüsüne yaptığı son manevra ile vurmaktan kurtardı. Bu sırada minibüste bulunan ve inmek üzere olan yolcular panik yaşadı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ

Mobese’ye yansıyan başka bir kazada ise Mudanya istikametinden gelerek kavşaktan sahil yönüne dönen otomobile, Bursa yönünden gelerek bir başka otomobil çarptı. Can kaybının olmadığı kazada otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı.

BARİYER KALKINCA GEÇEMEDİ

Mudanya mütareke binası yanındaki caddeye giriş yapmak isteyen otomobil kalkan bariyere çarptı. Kaza anı mobeseye yansırken karşıdan karşıya geçen yayalar da kaza anında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

mudanya mütareke önünde kapanın kalkmasıyla kaza oldu

mudanya demirhane trafik lambalarında kaza

mudanyada trafik kazası

güzelyalı arkur kavşağı kamyon kaza 1

güzelyalı arkur kavşağı kamyon kaza 2

Haber-Kamera: Tarık ARSLAN / MUDANYA (Bursa), (DHA) -

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FETÖ şüphelisi akademisyenler adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 11 profesörün de bulunduğu 35 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 23 Aralık'ta ESOGÜ'de halen görevde olan, daha önce açığa alınan ve ihraç olan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 11 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi, eski rektör yardımcısı, şube müdürü, sağlık memuru, bilgisayar teknisyeni ve hemşirelerin de bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sorgulamaları tamamlanan 35 kişi bu sabah Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık raporları alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında, FETÖ'nün üniversite imamları ve toplantı sorumluları olduğu öne sürüldü.

Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin polisler tarafından sağlık raporu için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilmelerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Bursa'da TIR'ın dorsesine gizlenmiş 115 kilo esrar ele geçirildi

BURSA'da narkotik ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonda, bir TIR'ın dorsesine gizlenmiş 115 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözalına alınan İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, Diyarbakır'dan Bursa'ya gelecek olan bir TIR'ın dorsesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu istihbaratını aldı. Polis, takibe aldığı TIR'ı Merkez Yıldırım İlçesi'ndeki Otosansit'te durdurup arama yaptı. Araçta uyuyan 52 yaşındaki sürücü İ.D. gözaltına alınırken TIR'ın dosresinde saklanan 115 kilo esrar ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından dliyeye sevk edilen İ.D., "Uyuştucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

TIR'dan ve dorsesinde yapılan aramalardan görüntü

Uyuşturucu maddeden görüntü



Haber-Kamera; Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

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