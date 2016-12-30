Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    30 Aralık 2016 11:00
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Edremit Belediyesi Gürespor'dan takviye

30 Aralık 2016 10:41

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Basketbol Ligi takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor, kadrosunu Fransız asıllı Türk vatandaşı Lucie Melek Bouthors'la güçlendirdi.

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Basketbol Ligi takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor, kadrosunu Fransız asıllı Türk vatandaşı Lucie Melek Bouthors'la güçlendirdi.
Kariyerine Fransa'da başlayan 28 yaşında, 1.75 boyundaki oyuncu, Türkiye'de Beşiktaş, TED Ankara Kolejliler, Homend Antakya Belediyespor, AGÜ Spor, Tosyalı Toyo Osmaniye, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi formalarını giydi. Sezona Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Girne Üniversitesi’nde başlayan deneyimli oyuncu, Gürespor'un şampiyonluğu için mücadele edeceğini söyledi. Güre, ligde 17 maçta 15 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

FOTOĞRAF

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Almanya'da yılbaşı için güvenlik önlemleri arttırldı
Fırat Kalkanı'nın 43'üncü şehidi memleketine gönderildi
Ödemiş'te FETÖ'den aranan 5 kişi yakalandı
Uludağ’da kar kalınlığı 2 metre 20 santime ulaştı
Akseki'de okullara kar tatili
flaş
(Görüntülü Haber) 2- Anayasa Değişiklik Teklifi Komisyonda kabul edildi
25 yılla yargılanan cinsel istismar sanığına 'rıza' gerekçesiyle 4.5 yıl hapis ve tahliye
Dresslove, 2017 modelleriyle Zeruj Fuarı'nda olacak
(Görüntülü Haber) El Bab'a düzenlenen hava harekatında 17 DEAŞ hedefi imha edildi
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1415:3117:5319:20
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=