Edremit Belediyesi Gürespor'dan takviye

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Basketbol Ligi takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor, kadrosunu Fransız asıllı Türk vatandaşı Lucie Melek Bouthors'la güçlendirdi.
İZMİR, (DHA)- KADINLAR Basketbol Ligi takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor, kadrosunu Fransız asıllı Türk vatandaşı Lucie Melek Bouthors'la güçlendirdi.
Kariyerine Fransa'da başlayan 28 yaşında, 1.75 boyundaki oyuncu, Türkiye'de Beşiktaş, TED Ankara Kolejliler, Homend Antakya Belediyespor, AGÜ Spor, Tosyalı Toyo Osmaniye, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi formalarını giydi. Sezona Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Girne Üniversitesi’nde başlayan deneyimli oyuncu, Gürespor'un şampiyonluğu için mücadele edeceğini söyledi. Güre, ligde 17 maçta 15 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.
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