Nicole Meyer Türk firmalarının gözdesi oldu

ANKARA, (DHA)- BİR dönem ünlü aktör Leoanardo DiCaprio ile yaşadığı aşkla kendinden söz ettiren dünyaca ünlü top model Nicole Meyer, Türk firmaların gözdesi oldu.
ANKARA, (DHA)- BİR dönem ünlü aktör Leoanardo DiCaprio ile yaşadığı aşkla kendinden söz ettiren dünyaca ünlü top model Nicole Meyer, Türk firmaların gözdesi oldu.
Güney Afrika doğumlu olan 25 yaşındaki model, önceki gün ünlü abiye firması olan Serabella’nın katalog çekimi için objektif karşısına geçti. Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen çekimde Meyer’in fotoğraflarını fotoğrafçı Zeynel Abidin çekti. Yaklaşık 10 saat süren katalog çekiminde Nicole Meyer, 30’a yakın farklı kıyafet giydi.
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