Sahte para, hırsızlık ve uyuşturucudan 2 tutuklama

Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de polis kontrollerinde piyasaya sahte para sürmek, uyuşturucu ve hırsızlık sucundan aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de polis kontrollerinde piyasaya sahte para sürmek, uyuşturucu ve hırsızlık sucundan aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Yenidoğan mahallesinde piyasaya sahte 100 lira sürmek isterken yakalanan R.U.'nun üzerinde ayrıca bir miktar eroin de ele geçirildi. Hırsızlık suçundan aranan H.S. de gözaltına alındı. İfadelerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılar R.U. ile H.S. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Keskin Cezaevine gönderildiler.
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