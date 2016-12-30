Ahmet Şık adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Gazeteci Ahmet Şık, emniyet müdürlüğünde savcıya verdiği ifadenin ardından adliyeye sevkedildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Gazeteci Ahmet Şık, emniyet müdürlüğünde savcıya verdiği ifadenin ardından adliyeye sevkedildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine dün İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Gazeteci Ahmet Şık'ın bugün soruşturmayı yürüten savcı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı.Şık ifadesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.