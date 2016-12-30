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(Görüntülü Haber) Çobanlık aşkı bekar kalmayı bile göze aldırdı

30 Aralık 2016 12:21

ANKARA,(DHA)- ANKARA Güdül'de baba mesleğini devam ettiren ve çoban olmanın gururunu anlatan 27 yaşındaki Murat Koçak, "Eline değneği alan kimse utanmasın. Ben mesleğimle gurur duyuyorum.

ANKARA,(DHA)- ANKARA Güdül'de baba mesleğini devam ettiren ve çoban olmanın gururunu anlatan 27 yaşındaki Murat Koçak, "Eline değneği alan kimse utanmasın. Ben mesleğimle gurur duyuyorum. Bu hayvanlar beni ayakta tutuyor" dedi.Ankara Güdül'de baba mesleği olan çobanlığı devam ettiren 27 yaşındaki Murat Koçak'ın yüzünü belediye destekleri güldürdü. Kısa süre önce 50 baş hayvanı olan sürüsünden 20'sini kurtlar kapınca 30 koyunu kalan ve maddi sıkıntı çeken Koçak, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı tarafından dağıtılan 51 adet Ankara Tiftik Keçisi için başvuruda bulundu. Başvurusu sonucunda destek şartlarına uyduğu belirlenen Koçak'a ekipler tarafından keçileri teslim edildi."ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"Yeni yıl öncesi keçilerine kavuşan Koçak, sürüsüne Ankara Tiftik Keçisi katmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Ankara Tiftik Keçisi bizim için büyük öneme sahip. Hem tiftiğinden hem sütünden hem de oğlağından faydalanabileceğim. Bu sebeple kendimi şanslı hissediyorum. Gelen keçilerle birlikte sürümdeki keçi sayısı 81'e yükseldi, hedefim daha da arttırarak, 500'lere çıkmak" diye konuştu. "BEKAR KALMAYA RAZIYIM"Zor yanları olmasına rağmen işine aşkla bağlı olduğunu, bu uğurda bekar kalmayı bile göze alacağını söyleyen Koçak, "Kız almak, vermek gibi zorluklar yaşıyoruz. 'Çoban' diyorlar, kız vermek istemiyorlar. Ama ben çoban olmakla gurur duyuyorum. İstedikleri kadar çoban desinler, bekar kalmaya da razıyım. Ben hayvanlarımla mutluyum. Hayvanlarım sayesinde ayakta duruyorum, ekmeğimi çıkarıyorum. Onlar beni düşürmüyor aksine ayakta tutuyor" dedi. ŞEHRE GİTTİ AMA YAPAMADIZaman zaman umutsuzluğa kapılıp şehre göç etmeyi düşündüğünü ancak her seferinde köyüne geri döndüğünü anlatan Koçak, şöyle konuştu: "Eline değneği alan kimse utanmasın. Ben utanmıyorum. Hayvanlarım var, mesleğim var, Allah'a şükür. Evet, zahmetli bir meslek ama isteyen gayretle yapabilir. Şehre gitmeyi denedim, yapamadım. Her defasında geri döndüm. Çocukluğumdan beri hayvanlara ilgim vardı, bu ilgi katlanarak arttı. Eğer şehirden dönmek isteyen arkadaşlarımız varsa onlar da bu işi kolayca yapabilir."

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