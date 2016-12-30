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(Görüntülü Haber) Gölcük'te heyelanda faciadan dönüldü

30 Aralık 2016 13:54

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde heyelan nedeniyle D-130 karayoluna kayalar düşerken, yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde heyelan nedeniyle D-130 karayoluna kayalar düşerken, yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.Gece boyu devam eden şiddetli yağış nedeniyle D-130 karayolunun Gölcük Ulaşlı mevkiinde heyelan meydana geldi. Yerinden kopan kaya parçaları yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümünü de yıktı ve karayoluna düştü. Heyelan sırasında yoldan geçen araç olmaması nedeniyle şans eseri faciayı önledi.Heyelan nedeniyle karayolunun İzmit yönünde bir şerit ulaşıma kapandı. Kayaların iş makineleriyle kaldırılmasıyla karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

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