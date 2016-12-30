Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    30 Aralık 2016 15:33
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Bergama'da yangında yaralanan işitme engelli kadın helikopterle İzmir'e getirildi

30 Aralık 2016 15:10

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Bergama İlçesi'ndeki bir evde çıkan yangında, ev sahibi işitme engelli 70 yaşındaki Zülkade Karakaya yaralandı.

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Bergama İlçesi'ndeki bir evde çıkan yangında, ev sahibi işitme engelli 70 yaşındaki Zülkade Karakaya yaralandı.
Bergama'nın Eğiller Mahallesi'nde yalnız yaşayan işitme engelli Zülkade Karakaya'nın evinden dün sabah dumanlar çıktığını gören komşuları, jandarma itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, Zülkade Karakaya'yı yaralı halde kurtardı. Karakaya ambulansla Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ise yangını söndürdü.
AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK
Vücudunun pek çok bölgesinde 1'inci derecede yanık bulunan Karakaya, ambulans helikopterle İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrolde yangının, çamaşır makinesinin bağlı bulunduğu prizden çıktığının belirlendiği kaydedildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Fırtına Kadıköy'de inşaat iskelesini devirdi, 5 araç altında kaldı
fotoğraflar// Güven Timleri'nden yılbaşı önlemi
DHA YURT - PKK'lı terörist Mersin'de operasyonla yakalandı (2) (Yeniden)
Erdoğan Fatih Camii'nde cenaze törenine katıldı
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 100 Milyon Euro Kredi
Konya'da kar yağışı etkili oldu
Zonguldak'ta katip FETÖ'den tutuklandı
Kocaeli'nde 13 OSB'nin 11'inde elektrik yok
KADIKÖY'DE FIRTINA DEMİR İSKELEYİ DEVİRDİ: 5 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ
Gaziantep'te, açığa alınmalara tepki
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1415:3117:5319:20
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=