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DHA YURT - PKK'lı terörist Mersin'de operasyonla yakalandı (2) (Yeniden)

30 Aralık 2016 15:22

 PKK'lı terörist Mersin'de operasyonla yakalandı (2) (Yeniden)

 PKK'lı terörist Mersin'de operasyonla yakalandı (2) (Yeniden)

Operasyon polis kamerasında

MERSİN'de, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu belirlenen 'Mahsun' kod adlı 20 yaşındaki Şiar Fırat, saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyon, polis kamerası tarafından kaydedildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı bir teröristin yayla evinde saklandığını belirledi. Bunun üzerine teröristin saklandığı eve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenleyen TEM ekipleri, teröriste 'teslim ol' çağrısı yaptı. Bunun üzerine Şiar Fırat, eli başında dışarı üzerinde çıkarak ekiplere teslim oldu. Polis kamerasıyla kaydedilen operasyonda, yere yatırılan teröristin üzerinden 1 tabanca çıktı.

SİİRT'TE GÜVENLİK GÜÇLERİNE ROKET ATMIŞ

Daha önce Siirt'te güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiği ve roketatar kullandığı parmak izinden belirlenen teröristin, kente eylem amaçlı geldiği değerlendiriliyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist tutuklanırken, kendisine yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü de tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zırhlı polis aracı evie giderken

Araçtan inen polisler

Evin görüntüsü

Evin çevresini saran polisler

Dağdan inen polisler

Terörist evden çıkarken

Terörist yere yatarken

Genel ve detay

Haber:Kamera: MERSİN; (DHA)

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