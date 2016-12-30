Kızılcabölükspor'da yaprak dökümü

DENİZLİ, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu'nda dün evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak moral bulan Kızılcabölükspor'da ayrılıklar sürüyor.

DENİZLİ, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu'nda dün evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak moral bulan Kızılcabölükspor'da ayrılıklar sürüyor.

Ara transfer döneminde şimdiye kadar 7 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı kırmızılılarda teknik heyetin raporuyla kaleciler Serkan İlgün ve Abdullah Nanim ile karşılıkla anlaşılarak yollar ayrıldı. Yönetim iki futbolcuya emekleri için teşekkür etti.