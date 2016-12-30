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'Hayatımız Roman' projesi roman müziği ile tanıtıldı

30 Aralık 2016 16:54

Yaprak KOÇER / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen 'Hayatımız Roman'

Yaprak KOÇER / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen 'Hayatımız Roman' projesi düzenlenen programla başlatıldı. Roman kadınların meslek edinmelerini sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla hazırlanan proje için yapılan sunumun ardından Roman müzik ekibinin çaldığı şarkılarla katılımcılar coştu. OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, şarkı istediğinde de bulundu.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Roman kadınların meslek edinmelerini sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 'Hayatımız Roman' projesi başlatıldı. Avrupa Birliği tarafından da desteklenen projeye Almanya ile Çekya'nın da taraf olduğu belirtildi. Projenin açılış programı OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa OMÜ Rektör yardımcısı Prof.Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ Genel Sekreteri Doç.Dr. Menderes Kabadayı, öğretim görevlileri, öğrenciler ve Roman vatandaşlar katıldı.
50 KADIN EĞİTİM ALACAK
Proje kapsamında 18 yaşını doldurmuş olan İŞKUR'a ve bir Roman derneğine kayıtlı olan Samsun'da 40, Amasya'dan 10 olmak üzere toplam 50 Roman kadına 'hasta ve yaşlı bakamı ile konut ve işyeri temizliği' konularında eğitim verilecek. Ayrıca Roman kadınlara verilecek eğitim seminerlerinde 'Okul çocuğuna sahip ailelerin gereksinimleri, Değerler eğitimi, Evlilik hayatı ve çocuk sahibi olma, çocuklarda sıklıkla görülen hastalıklar ve önlemler' konularında bilgi verilecek. 
ROMAN MÜZİĞİYLE COŞTULAR
Programın açılışında Roman müzik ekibi müzik dinletisi sundu. Roman müzisyenlerin çaldığı hareketli şarkılarla salondakiler de coştu. Bazı katılımcılar oturdukları yerden dans ederken, bazıları ise alkışlayarak ritim tuttu. OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı da oturduğu yerden kalkıp kürsüye gelerek mikrofonu eline aldı 'müzik ekibinden 'Çarşambayı sel aldı' türküsü ile 'Türkiyem' şarkısını çalmalarını istedi. Ardından yerine geçip eline Türk Bayrağını alarak salladı. Müzik gösterisi sonunda salondakiler Roman müzik ekibini ayakta alkışladı.
FOTOĞRAFLI

 

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