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(Görüntülü Haber) Mersin'de 2 kişinin öldüğü selde kaybolan 3 kişi aranıyor (3)

30 Aralık 2016 18:16

BAKAN ELVAN: MERSİN'DE METREKAREYE 170 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜMersin'de 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu sel felaketinin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kriz Masası'nda aldığı brifingin ardından selin ilk bilançosunu açıkladı. 112 Acil Çağrı Merkezi içerisindeki Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde kamara karşısına geçen Elvan, 6 saatte metrekareye 170 kilogramdan fazla yağış düştüğünün ve bunun Mersin'in yılda aldığı toplam yağış miktarının 3'te 1'ine karşılık geldiğini söyledi.Elvan, "Afetle birlikte 686 araç, 2 bin 347 personel 78 motopomla müdahale yapıldı ancak maalesef 2 can kaybı yaşandı, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan 3 kişiye yönelik olarak ise Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Mersin ve Adana AFAD ekipleriyle emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil güvenliğin 3 botu ve 10 dalgıçla 30 personel, AFAD ve Emniyet Müdürlüğü'nü de dahil ettiğimizde 123 personel kaybolan 3 kardeşimizi arama çalışmaları devam etmektedir" dedi.851 EV VE İŞYERİ TAHRİP OLDUSelde 851 ev ve işyerinin tahrip olduğunu ifade eden Elvan, "Selden etkilenen araç sayısı 331. Konut ve işyeri dışında özellikle tarım arazilerinin de seraların da çok ciddi etkilendiğini görüyoruz. Toplam 95 bin dekarlık arazinin tamamıyla sualtında kaldığını, yer yer 1 metreye yaklaşan su yüksekliği bu arazilerde tespit edildi. Tarım arazilerinden suyun boşaltılmasına yönelik yoğun bir çalışma sürüyor. Çevre illerden ve Ankara'dan ilave pompalar getirildi. Kısa süre içerisinde de tarım arazilerinin su altında kalan arazilerin temizlenmesi gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.NAKDİ YARDIMLAR YAPILIYORTespit çalışmalarıyla birlikte nakdi yardımların başladığına vurgu yapan Elvan, "Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız teker teker hasar gören tüm evleri taramaya başladı. Şuana kadar 146 aileye nakdi yardım desteği sağlandı ve diğer ailelere destek sağlamaya devam edeceğiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 947 bin lira para aktarıldı. Bu kaynak ailelerimizin ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Küçükbaşlarda telefler söz konusu. Tespiti konusunda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.ELEKTRİK VE GSM HATLARI ONARILIYORElektrik hatlarında önemli tahribatların meydana geldiğini belirten Elvan şunları söyledi:"Bir çok trafomuz, yüksek gerilim ve normal hatların tahrip olduğunu görüyoruz. 22 yüksek gerilim hattı, 2 bin 357 trafoda ise tahribat, bağlantılarda bazı sıkıntılar söz konusu. Ancak bu sayı 547'ye düştü yoğun çalışmalarla. 113 köyde 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 300'ün üzerinde personelle Enerjisa çalışma yürütüyor. 80'in üzerinde araç 300 personel 24 saat gece gündüz çalışıyor. GSM şebekelerinde de ciddi tahribat söz konusu oldu. 2 bin 781 şebekeden bin 115 adedi maalesef etkilendi. Şu ana kadar bin 20'sinin arızası bütün olarak giderildi. Sadece 95 GSM şebekesinin arızası devam ediyor. Bunun da arızası 1-2 gün içerisinde giderilecek. Mersin'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz ve geçici işçi olarak gelip kısa süreli çalışmak üzere Mersin'e gelen kardeşlerimizin de iaşesi karşılanmaktadır. Uygun yerlere yerleştirilmişlerdir."

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