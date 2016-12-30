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(Görüntülü Haber) Türkiye’nin havası temiz tek şehri Çankırı

30 Aralık 2016 18:23

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- TÜRKİYE'de, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) temiz hava kriterine uygun tek ilin Çankırı olması, bu ilde yaşayanları memnun etti. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte göğüs hastalıkları ile ilgili sorunların, hava kirliliğini yeniden gündeme getirdi.Dünyada Sağlık Örgütü'nün hava kirliliğini değerlendirirken kullandığı en çarpıcı ifadenin 'Görünmez katil' olduğu kaydedildi. Hava kirliliği nedeniyle Dünya'da her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne nede olduğu ifade ediliyor. Örgütün açıkladığı verilere göre akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 36’sı, KOAH’a bağlı ölümlerin yüzde 35’i, inmeye bağlı ölümlerin yüzde 34’ü ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 24’ünün nedeninin, yine kötü hava ve hava kirliliği olduğuna dikkat çekildi.ÇANKIRILILAR MUTLUDünya Sağlık Örgütü’nün temiz hava kriterine uygun Türkiye’deki tek il olan Çankırı’da vatandaşlar bu durumdan oldukça memnun olduklarını belirttiler. 24 yaşındaki Muzaffer Ay, insanları gibi havası güzel bir şehirde yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtirken, Yücel Karsavuran ise Çankırı’da eskiden bacalardan kurum yağdığını belirterek, "Belediye Başkanımız İrfan Dinç’in 2004 yılında başlattığı hava kirliliği ile mücadele sayesinde bugün havamız temiz. Bu temiz havada sayın başkanımızın büyük payı var" dedi.Murat Özcan ise Çankırı’nın artık temiz havası ile anılır olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Belediyemizin çalışmaları sonunda temiz havaya kavuştuğumuz için mutluyuz" dedi. Fatih Mehmet Özcan da belediyenin kararlı duruşu ile bu noktaya gelindiğinin altını çizerek, "Doğalgazın da gelmesiyle şehrimizin havası daha da iyi oldu" dedi.KARARLI MÜCADELEMİZİN SONUCUBelediye Başkanı İrfan Dinç, göreve başladığı 2004 yılında Çankırı’ya havadan adeta kurumların yağdığını ve balkonların çarşaflarla, naylonlarla kapalı olduğunu dile getirdi. Başkan Dinç, "Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz aylarda açıkladığı veriler, bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Ancak bu noktaya kolay gelinmedi. Ciddi ve kararlı bir mücadelenin sonucudur. Şehire kötü kömür sokturmadık. Kalorifercileri eğittik. Kaloriferlerin yakılış saatlerini kontrol ettik. Apartman yöneticileri ile defalarca toplantılar yaptık ve doğalgazın da gelmesi ile Çankırı’mız güzel ve temiz bir havaya kavuştu. Tertemiz havası olan bu şehire özellikle kış aylarında hava kirliliğinden yakınan dışarıdaki Çankırılı hemşehrilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.

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