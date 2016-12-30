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Düzce'de bonzai ile yakalanan 4 kişiye gözaltı

30 Aralık 2016 18:21

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, polisin durdurduğu otomobilde sentetik uyuşturucu bonzai ile yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, polisin durdurduğu otomobilde sentetik uyuşturucu bonzai ile yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde bulunan M.K., H.U., Z.Z. ve K.L.'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar bonzai ele geçirdi. Araçta yapılan aramada da çeşitli bölmelere gizlenmiş bonzai bulundu. Gözaltına alınan 4 kişi, sorguları ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişinin daha önce de uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan sabıkaları olduğu belirtildi.

 

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