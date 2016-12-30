(Görüntülü Haber) Uşak'ta karda aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, (DHA) UŞAK'ta belediye ekipleri, karla kaplanan şehir merkezinde aç kalan sokak hayvanlarını besliyor. Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki gündür ellerinde mama poşetleri ile sokak hayvanlarını doyuruyor. Can dostlarının kış şartlarında beslenme güçlüğü çekerek öldüklerine dikkat çeken Uşak Belediyesi Veteriner Hekimi Okan Aydın, "Karlı kış aylarında beslenme güçlüğü çeken hayvanların vücut dirençleri düşüyor ve ölümler artıyor. Bu nedenle belediye olarak onların hava şartlarına karşı dirençlerini arttırmak için besleme çalışması başlattık. İki gündür parklarda ve çeşitli bölgelerde ekiplerimiz sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor" dedi.