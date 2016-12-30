Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    30 Aralık 2016 20:06
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) AK Partili Karaaslan: Seçilebilinecek bir yerde benden başka kadın aday yoktu

30 Aralık 2016 19:40

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İki seçimde de benim dışımda seçilebilinecek yerde bir hanımefendi yoktu. Yani başka partilerde maalesef yoktu. Dolayısıyla ben bunu şehrimiz açısından bir eksiklik olarak görüyorum" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve Atakum Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 'Üretken Kadın Güçlü Atakum Projesi'nin ilk toplantısı bugün Atakum ilçesinde ilçe belediyesine ait bir tesiste başladı. Toplantıda konuşan milletvekili Çiğdem Karaaslan, son iki genel seçimlerde diğer siyasi partilerin milletvekilleri listesinde seçilebilecek kadın adayın olmadığını söyledi. Karaaslan sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu projeye ben çok önem veriyorum. Sanatı ve kadını destekleyen böyle önemli bir projenin en azından başlangıcında yanınızda olmaktan çok mutluyum. Kadınlar için yapılacak çok şeyler var ve çok şeyde yapılmakta. Ben anons edilirken Samsun'un tek kadın milletvekili olarak anons edildim. Bu bana ayrı bir onur verse de bir eksikliği de bana hatırlatıyor. Çünkü hakikaten Samsunumuz çok daha fazlasını hak eden bir şehirdir. İki seçimde de benim dışımda seçilebilinecek yerde bir hanımefendi yoktu. Yani başka partilerde maalesef yoktu. Dolayısıyla ben bunu şehrimiz açısından bir eksiklik olarak görüyorum." ÜMMİYE KOÇAK:OKUMAKTAN VAZGEÇMEDİM Programa davetli olarak katılan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu ve New York Avrasya Film Festivali’nde 'Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı' ödülü alan Ümmiye Koçak'da hayatından kesitler paylaştı.Tesadüfen ilkokula gittiğini, o dönemlerde köyde kızların okula gitmediğini belirten Koçak, " Dedikodu olur diye kimse okula göndermezdi. Ama bir gün camiden anons edildi. 'Her evden bir kız çocuğu okula gidecek. Gitmezse anne ya da baba hapse atılacak' diye. Ben önce sevindim. Ama sonra kardeşim gitti ben gidemedim. Sonra gidemediği günler oldu. Onun yerine ben gittim. Öğretmenim evine beni kitap almaya gönderdi. Orada da elime Maksim Gorki'in kitabi geçti. İçini araladım ve baktım hayal kuruyor. Beldeden, kasabadan bahsediyor. Evden tahtalardan ve sobadan bahsediyor. Sanki bizim köyü anlatıyor. Ondan sonra okumaktan hiç vazgeçmedim" diye konuştu.12 ay sürecek olan 25-64 yaş arası 10’u engelli toplam 50 kadına mesleki yeterlilik kazandırılmak suretiyle istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanmasının amaçlandığı 'Üretken Kadın Güçlü Atakum Projesi’ toplantısına ayrıca Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçıı ve çok sayıda davetli katıldı.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

TOFAŞ- İstanbul Büyükşehir Belediyespor fotoğrafları
Mersin'de 2 kişinin öldüğü selde kaybolan 3 kişi aranıyor (6)
Yanında çalışan genç kıza silah tehdidiyle cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Saddam'ın torunu: Musul'a sadece Türkiye girebilecek
Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı...
Otomobilden 713 uyuşturucu hap çıktı
GAZETECİ AHMET ŞIK TUTUKLANDI...
Beyoğlu'nda yılbaşında bazı yollar trafiğe kapatılacak
BEYOĞLU'NDA YILBAŞINDA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
(Görüntülü Haber) Antik garum sosu bahara hazır olacak
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1415:3117:5319:20
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=