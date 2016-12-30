Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    30 Aralık 2016 20:06
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Saddam'ın torunu: Musul'a sadece Türkiye girebilecek

30 Aralık 2016 19:49

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'da geçen ay motosiklet kazasında yaralanan Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu 33 yaşındaki Mesut

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'da geçen ay motosiklet kazasında yaralanan Irak'ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu 33 yaşındaki Mesut Torun, "Musul'a kesinlikle İranlı çetelerin girişine izin verilmeyecek, sadece Türkiye girebilecektir" dedi.
Bağdat'ta katıldığı bir güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Sevim Torun'un, Saddam Hüseyin'in oğlu Uday'la evlendi. Hamile olduğu dönemde şiddet gördüğü için eşi Uday Hüseyin'den boşanıp İstanbul'a dönen Sevim Torun'un dünyaya gelen oğlu Mesut'a, kendi soyadını verdi.
ANNESİ GİBİ YAŞAMI GİZLİ DEVAM EDİYOR
Geçen ay motosiklet kazasında yaralanan ve adı gizli tutulan hastanede tedavisi süren Mesut Torun, dedesi Saddam Hüseyin'in ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ümmet için Haçlı ordularına karşı hayatını harcayan şehit Saddam Hüseyin'e Allah rahmet eylesin. ABD ve onun öncülüğündeki işgal güçlerinin Bağdat'taki mezhepçi kukla hükümetleri tanımıyoruz" dedi. Açıklamasında, Irak genelinde operasyonlarını sürdüren Irak Direnişi Cihat Cepheleri  güçlerine başarı dilediğini belirten Mesut Torun, "Musul'a kesinlikle İranlı çetelere karşı giriş izni verilmeyecektir. Sadece Türk askeri Musul'a girme hakkına sahiptir. Yaşasın Irak, yaşasın Filistin ve Yaşasın Türkiye" dedi.
Mesut Torun'un annesi Sevim Torun, 2010 yılında Aralık ayında İstanbul'da 52 yaşında vefat etti. Öldürülme korkusuyla uzun yıllar gizli yaşayan Sevim Torun'un kaderinin aynısını yaşadığını belirten Mesut Torun, annesi gibi gözlerden uzak yaşadığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

TOFAŞ- İstanbul Büyükşehir Belediyespor fotoğrafları
Mersin'de 2 kişinin öldüğü selde kaybolan 3 kişi aranıyor (6)
Yanında çalışan genç kıza silah tehdidiyle cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı...
Otomobilden 713 uyuşturucu hap çıktı
GAZETECİ AHMET ŞIK TUTUKLANDI...
Beyoğlu'nda yılbaşında bazı yollar trafiğe kapatılacak
BEYOĞLU'NDA YILBAŞINDA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
(Görüntülü Haber) Antik garum sosu bahara hazır olacak
(Görüntülü Haber) AK Partili Karaaslan: Seçilebilinecek bir yerde benden başka kadın aday yoktu
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1415:3117:5319:20
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=