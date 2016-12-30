Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    30 Aralık 2016 20:06
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

GAZETECİ AHMET ŞIK TUTUKLANDI...

30 Aralık 2016 19:47

Haber: Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İstanbul, DHA

Haber: Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İstanbul, DHA

Sosyal paylaşım sitesi "Twitter"da attığı 11 ayrı tweet ve yazıları nedeniyle tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Ahmet Şık'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Savcının tutuklanması talep ettiği Gazeteci Ahmet Şık, Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulandı. Mahkeme, sorgu işlemi yaklaşık iki saat süren Şık'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

MAHKEMENİN KARARI...

Mahkeme kararında, şüpheli bir gazeteci ise de basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin sınırları olup 5187 sayılı Basın Kanun'nun 11. maddesinde cezai sorumluluğunun düzenlendiği, şüphelinin paylaşım ve yazılarının hem basılı eserler yoluyla, hem de internet ortamında yapmış olduğu belirtildi.

"İKİ ÖRGÜTÜN PROPAGANDASI NİTELİĞİNDE AÇIKLAMALARI..."

Kararda, "Şüphelinin PKK ve FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün propagandası niteliğindeki açıklamalarının, iki örgütün birbirinden farklı olması nedeniyle çelişki gibi görülse bile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki soruşturmalar ve kamuoyuna yansıyan bilgiler gözetildiğinde dış destekli bu örgütlerin birbiriyle darbe sürecinde ve sonrasında koordineli olarak hareket ettiklerinin ortaya çıktığı, bu nedenle şüphelinin her iki örgütün propagandası niteliğindeki açıklamalarının bir çelişki teşkil etmediği ve aynı amaca hizmet ettiği" ifadelerine yer verildi.

"SAVUNMASINDA DEVLETİ SUÇLAYICI AÇIKLAMALARA DEVAM ETTİ"

"Şüphelinin savunmasında devleti ve devlet yetkililerini suçlayıcı nitelikte açıklamalarına devam ettiği" de belirtilen kararda, "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunduğu, atılı suç, öngörülen ceza miktarı, suçun basın yoluyla işlenmiş bulunması, şüphelinin herhangi bir pişmanlık göstermeyip sorgu sırasında da söz konusu terör örgütlerinin üyelerinin açıklamaları ile aynı mahiyette açıklamalarda bulunmuş olması" dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

TOFAŞ- İstanbul Büyükşehir Belediyespor fotoğrafları
Mersin'de 2 kişinin öldüğü selde kaybolan 3 kişi aranıyor (6)
Yanında çalışan genç kıza silah tehdidiyle cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Saddam'ın torunu: Musul'a sadece Türkiye girebilecek
Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı...
Otomobilden 713 uyuşturucu hap çıktı
Beyoğlu'nda yılbaşında bazı yollar trafiğe kapatılacak
BEYOĞLU'NDA YILBAŞINDA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
(Görüntülü Haber) Antik garum sosu bahara hazır olacak
(Görüntülü Haber) AK Partili Karaaslan: Seçilebilinecek bir yerde benden başka kadın aday yoktu
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
'Bir gözü kaybettiysek diğeri bize yeter' diyen gazi evinde
Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı
Parkta, tabancayla öldürülmüş bulundu
Nürnberg Sosyal Demokratlar ikinci kez yasta
Türkiye'den Almanya'ya ilticalar üç kat arttı
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:4808:2213:1415:3117:5319:20
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=