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Mersin'de 2 kişinin öldüğü selde kaybolan 3 kişi aranıyor (6)

30 Aralık 2016 19:50

CESETLERİ BULUNAN ÇİFTİN ARACINA ULAŞILDI

CESETLERİ BULUNAN ÇİFTİN ARACINA ULAŞILDI
Mersin'de cesetleri bulunan Fatma ve Serkan Genç çiftinin, sel sularına kapılan otomobiline ulaşıldı. Aynı araçta bulunan çiftin 2 yaşındaki çocukları Miray Genç ve 25 yaşındaki Sultan Unlu'nun ise cesedi henüz bulunamadı. İş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılan otomobilin hurda görüntüsü, selin şiddetini gözler önüne serdi.
Hayatını kaybeden Fatma ve Serkan Genç çiftinin yarın toprağa verilmesi beklenirken, kayıp olan 3 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

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