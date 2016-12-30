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12 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

30 Aralık 2016 21:00

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da girdiği 12 evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cihan Ercan tutuklandı.

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da girdiği 12 evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cihan Ercan tutuklandı.
Canik ve İlkadım ilçelerinde son bir yılda bazı evlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, hırsızlık suçundan sabıkalı Cihan Ercan'ı dün İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. 12 evden para ve altın çaldığı belirlenen Ercan'ın ifadesi doğrultusunda, kendisine otomobil kiralayıp, çalıntı altınları kuyumcuya satarak paraya dönüştürdüğü öne sürülen S.T. (20) ile çalıntı altınları satın aldıkları ileri sürülen kuyumcu M.T. (39) ve İ.K. da (44) gözaltına alındı.
Altınlarla birlikte yaklaşık 250 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen Cihan Ercan ve diğer 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ercan tutuklandı, M.T. ve İ.K., adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı. 

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