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Yüksekova'daki sokağa çıkma yasağına yeni yıl düzenlemesi

30 Aralık 2016 21:22

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valilği, 23.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının, yılbaşında, 1 Ocak Pazar günü 02.00 ile 06.00 saatleri

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valilği, 23.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının, yılbaşında, 1 Ocak Pazar günü 02.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacağını duyurdu.
Hakkari Valiliği, Yüksekova'da kısmi olarak sürdürülen sokağı çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Yüksekova İlçesi'nde güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonu neticesinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini rahatça kullanacağı asayiş ve huzur ortamı sağlanmış olup, kamu düzenine yönelik güvenlik güçlerimizce uygulanan tedbirlerin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla 24 Ağustos 2016 günü Valiliğimizce ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 26 Ağustos 2016 Cuma gününden itibaren; her gün sabah saat 06.00’den akşam saat 23.00’a kadar olan saatler arasında kısmi zamanlı olarak kaldırılmış, diğer saatler arasında sokağa çıkma yasağı kısmî olarak devam edeceği Valiliğimize ait resmi web sayfası ile görsel ve yazılı basın yolu aracılığıyla bildirilmişti.31.12.2016 Cumartesi günü yılbaşı münasebetiyle vatandaşlarımızın yılbaşı programlarını rahat yapabilmeleri ve esnafımızın yaşamlarını kolaylaştırabilmeleri bakımından görülen lüzum üzerine kısmi zamanlı olarak devam eden sokağa çıkma yasağı 31.12.2016 günü saat 23.00 yerine saat 02.00 olarak değiştirilmesi Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi. 

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