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Hakkari'de ev yangını

30 Aralık 2016 23:38

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü. 

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü. 
Gazi Mahallesi Şenler Caddesi'ndeki Osman Taş'a ait 2 katılı evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Soba bacasından çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Mahallele sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. 
Mahalleli itfaiye ekiplerinin yolun dar olması nedeniyle geç geldiğini belirtip, gerekli tedbirin alınmasını istedi.

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